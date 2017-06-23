ХК "Барыс" официально объявил о переходе канадского нападающего Линдена Вея

Ранее игроком столичного клуба стал канадский защитник Даррен Дитц.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Очередным новичком хоккейного клуба "Барыс" стал канадский нападающий Линден Вей. Об этом сообщается на официальном сайте столичной команды.
Прошлый сезон форвард провел в составе двух клубов "Калгари Флеймс" и "Стоктон Хит". В НХЛ он также играл за "Лос Анджелес Кингс" и "Ванкувер Кэнакс".
Его статистика в НХЛ.
Регулярные чемпионаты: 138 игр, 14+30.
Плей-офф: одна игра - без очков.
В минувшей кампании Вей провел четыре игры за "Калгари", зато в фарм-клубе "Стоктон Хит" стал вторым бомбардиром, набрав 55 очков (15+40) в 61 матче.
Новичку "Барыса" 25 лет. В 2009 он был выбран на драфте НХЛ "ЛА Кингс" под общим 96-м номером.
Напомним, ранее астанчане подписали бывшего защитника "Монреаля" Даррена Дитца.
Дебютная шайба в НХЛ
А вот как Вей работает в большинстве
Линден умеет сыграть не только эффективно, но и эффектно. Оцените финт и передачу
Прошлый сезон форвард провел в составе двух клубов "Калгари Флеймс" и "Стоктон Хит". В НХЛ он также играл за "Лос Анджелес Кингс" и "Ванкувер Кэнакс".
Его статистика в НХЛ.
Регулярные чемпионаты: 138 игр, 14+30.
Плей-офф: одна игра - без очков.
В минувшей кампании Вей провел четыре игры за "Калгари", зато в фарм-клубе "Стоктон Хит" стал вторым бомбардиром, набрав 55 очков (15+40) в 61 матче.
Новичку "Барыса" 25 лет. В 2009 он был выбран на драфте НХЛ "ЛА Кингс" под общим 96-м номером.
Напомним, ранее астанчане подписали бывшего защитника "Монреаля" Даррена Дитца.
Дебютная шайба в НХЛ
А вот как Вей работает в большинстве
Линден умеет сыграть не только эффективно, но и эффектно. Оцените финт и передачу