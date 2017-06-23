"Барыс" официально объявил о перехода защитника из клуба НХЛ

Он стал первым иностранным новичком клуба в межсезонье.
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Даррен Дитц. Фото USA Today
Канадский защитник Даррен Дитц стал игроком "Барыса". Об этом объявил официальный сайт астанинского клуба.
23-летний Дитц известен по выступлениям в НХЛ за "Монреаль Канадиенс". В 2016 году с 12 марта по 9 апреля он провел 13 матчей в сильнейшей лиге мира, набрав в них пять (1+4) очков и 13 минут штрафа. Больше в НХЛ потенциальный новичок "Барыса", который 17 июля отпразднует 24-й день рождения, не выходил.
В прошедшем сезоне Дитц играл в АХЛ за "Херши Беарс" и "Техас Старз". В 52 матчах набрал 14 (6+8) очков и заработал 61 минуту штрафа. Права на него принадлежали "Вашингтону" - однолетний двусторонний контракт завершился в июне этого года.
Рост Дитца составляет 185 сантиметров, а вес - 91 килограмм. Праворукий игрок обороны ранее не выступал за пределами Северной Америки.
Для "Барыса" Дитц стал первым иностранным новичком в это межсезонье. Астанинский клуб начнет подготовку к сезону 8 июля в столице.
23-летний Дитц известен по выступлениям в НХЛ за "Монреаль Канадиенс". В 2016 году с 12 марта по 9 апреля он провел 13 матчей в сильнейшей лиге мира, набрав в них пять (1+4) очков и 13 минут штрафа. Больше в НХЛ потенциальный новичок "Барыса", который 17 июля отпразднует 24-й день рождения, не выходил.
В прошедшем сезоне Дитц играл в АХЛ за "Херши Беарс" и "Техас Старз". В 52 матчах набрал 14 (6+8) очков и заработал 61 минуту штрафа. Права на него принадлежали "Вашингтону" - однолетний двусторонний контракт завершился в июне этого года.
Рост Дитца составляет 185 сантиметров, а вес - 91 килограмм. Праворукий игрок обороны ранее не выступал за пределами Северной Америки.
Для "Барыса" Дитц стал первым иностранным новичком в это межсезонье. Астанинский клуб начнет подготовку к сезону 8 июля в столице.