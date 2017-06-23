"Барыс" усилился двумя хоккеистами сборной Казахстана

Также астанинский клуб подписал договор временного перехода с форвардом "Сарыарки".
Сегодня 15:07
Антон Сагадеев. Фото с сайта ХК "Барыс"
Астанинский "Барыс" достиг договоренности о переходе двух игроков карагандинской "Сарыарки" - нападающего Антона Сагадеева и защитника Георгия Дульнева, информирует официальный сайт астанинского клуба.
В минувшем сезоне хоккеисты сборной Казахстана выступали за "Сарыарку", которая стала третьей командой в ВХЛ по итогам регулярного сезона, в плей-офф дошла до 1/4 финала (2:4 в серии с ХК "Зауралье").
Общая статистика Сагадеева в ВХЛ:
Регулярный чемпионат: 85 игр, 13+14, показатель полезности +20, 54 % выигранных вбрасываний.
Плей-офф: 21 игра, 3+1, показатель полезности +2, 54,6 % выигранных вбрасываний.
Общая статистика Дульнева в ВХЛ:
Регулярный чемпионат: 43 игры, 0+0, показатель полезности +2
Плей-офф: не играл.
Кроме того, договор временного перехода в "Барыс" на предсезонный период подписал форвард Артем Лихотников. В минувшем сезоне он также защищал цвета карагандинской "Сарыарки".
В минувшем сезоне хоккеисты сборной Казахстана выступали за "Сарыарку", которая стала третьей командой в ВХЛ по итогам регулярного сезона, в плей-офф дошла до 1/4 финала (2:4 в серии с ХК "Зауралье").
Общая статистика Сагадеева в ВХЛ:
Регулярный чемпионат: 85 игр, 13+14, показатель полезности +20, 54 % выигранных вбрасываний.
Плей-офф: 21 игра, 3+1, показатель полезности +2, 54,6 % выигранных вбрасываний.
Общая статистика Дульнева в ВХЛ:
Регулярный чемпионат: 43 игры, 0+0, показатель полезности +2
Плей-офф: не играл.
Кроме того, договор временного перехода в "Барыс" на предсезонный период подписал форвард Артем Лихотников. В минувшем сезоне он также защищал цвета карагандинской "Сарыарки".