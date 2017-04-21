Экс-защитник "Барыса" Майк Ландин вернулся в КХЛ

Американский игрок выступал за казахстанский клуб с 2013 по 2016 года.
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Майк Ландин. Фото с сайта ХК "Барыс"
Бывший игрок астанинского "Барыса" американский защитник Майк Ландин вернулся в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
32-летний американский защитник стал игроком финского "Йокерита". Контракт рассчитан до 2019 года, информирует официальный сайт клуба.
Ранее Ландин выступал в КХЛ, защищая цвета "Барыса" с 2013 по 2016 года. В составе казахстанского клуба он провел 190 игр, набрав 101 (24+77) очко при показателе полезности "+15".
Также в карьере Ландина выступления в НХЛ за "Тампу Бэй", "Миннесоту" и "Оттаву". Последним клубом американца был швейцарский "Биль", в составе которого он набрал 15 (2+13) очков в 45 матчах.
Напомним, "Йокерит" в сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф в первом раунде в четырех матчах проиграл московскому ЦСКА.
32-летний американский защитник стал игроком финского "Йокерита". Контракт рассчитан до 2019 года, информирует официальный сайт клуба.
Ранее Ландин выступал в КХЛ, защищая цвета "Барыса" с 2013 по 2016 года. В составе казахстанского клуба он провел 190 игр, набрав 101 (24+77) очко при показателе полезности "+15".
Также в карьере Ландина выступления в НХЛ за "Тампу Бэй", "Миннесоту" и "Оттаву". Последним клубом американца был швейцарский "Биль", в составе которого он набрал 15 (2+13) очков в 45 матчах.
Напомним, "Йокерит" в сезоне-2016/17 по итогам регулярного чемпионата КХЛ занял 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции, а в плей-офф в первом раунде в четырех матчах проиграл московскому ЦСКА.