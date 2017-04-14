В финале было много неоднозначных судейских решений в пользу "Металлурга" - тренер СКА

Он назвал разговоры о судействе для слабых.
Сегодня 09:56
Ссылки по теме:
- СКА обыграл "Магнитку" и стал двукратным обладателем Кубка Гагарина
- "Стыдно! С таким судейством в КХЛ мы никогда не обыграем канадцев". В финале Кубка Гагарина разгорелся скандал
- Болельщики скандировали "Позор" во время награждения судей по окончании финала Кубка Гагарина
Олег Знарок. Фото с сайта sportsdaily.ru
Главный тренер СКА Олег Знарок подвел итоги финальной серии Кубка Гагарина против магнитогорского "Металлурга".
Питерский клуб победил со счетом 4:1 в серии и во второй раз в своей истории стал сильнейшим клубом в КХЛ.
Тема судейства была самой обсуждаемой по ходу финала. По ходу четвертого матча тренер "Магнитки" Илья Воробьев предложил арбитрам "отдать Кубок СКА", а нападающий магнитогорцев Данис Зарипов назвал происходящее "балетом".
"Серия была сложной, мы играли с очень хорошей командой, мастеровитой, - цитирует Знарка "Чемпионат". - В последнем матче, кстати, у меня было спокойно на душе. Просто я, наверное, ни одного кубка не брал дома, поэтому надеялся, что мы сегодня его возьмем. Даже при 0:2 ничего не дрогнуло.
Всю серию говорили о судействе? Это все ерунда, я всю серию молчал, но там надо разбираться, потому что было много неоднозначных решений в пользу "Магнитки". Я даже обсуждать это не хочу, это для слабых".
Добавим, что после решающего, пятого, матча серии болельщики в Магнитогорске скандировали "Позор" в адрес СКА и судей, а зрители в VIP-ложе оделись в судейскую форму с эмблемой питерского клуба.
Питерский клуб победил со счетом 4:1 в серии и во второй раз в своей истории стал сильнейшим клубом в КХЛ.
Тема судейства была самой обсуждаемой по ходу финала. По ходу четвертого матча тренер "Магнитки" Илья Воробьев предложил арбитрам "отдать Кубок СКА", а нападающий магнитогорцев Данис Зарипов назвал происходящее "балетом".
"Серия была сложной, мы играли с очень хорошей командой, мастеровитой, - цитирует Знарка "Чемпионат". - В последнем матче, кстати, у меня было спокойно на душе. Просто я, наверное, ни одного кубка не брал дома, поэтому надеялся, что мы сегодня его возьмем. Даже при 0:2 ничего не дрогнуло.
Всю серию говорили о судействе? Это все ерунда, я всю серию молчал, но там надо разбираться, потому что было много неоднозначных решений в пользу "Магнитки". Я даже обсуждать это не хочу, это для слабых".
Добавим, что после решающего, пятого, матча серии болельщики в Магнитогорске скандировали "Позор" в адрес СКА и судей, а зрители в VIP-ложе оделись в судейскую форму с эмблемой питерского клуба.