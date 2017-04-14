Бывший тренер "Барыса" и сборной Казахстана возглавил клуб КХЛ

В этой команде он выступал и как игрок.
14 апреля 22:41
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Фото с сайта shaiba.kz
Новым главным тренером московского "Динамо" назначен Владимир Воробьев. Об этом сегодня, 14 апреля, объявил официальный сайт российского клуба.
С мая 2015 года Воробьев входил в тренерский штаб "Динамо" в качестве одного из ассистентов Сергея Орешкина. Его контракт будет рассчитан на один год. В текущем сезоне "Динамо" проиграло СКА во втором раунде Кубка Гагарина.
В качестве игрока 44-летний Воробьев выступал на родине за такие клубы, как череповецкий "Металлург", московское "Динамо", "Ак Барс" и "Северсталь". В НХЛ нападающий защищал цвета "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Эдмонтон Ойлерс", а в составе сборной России принимал участие в двух чемпионатах мира - 1995 и 1996 годах.
На тренерскую работу Воробьев перешел в 2011 году, когда стал ассистентом в штабе "Северстали". Далее он работал на аналогичных должностях в "Донбассе", "Барысе" и сборной Казахстана - в этих трех клубах он помогал Андрею Назарову.
В сезоне 2014/15 "Барыс" под руководством Назарова проиграл "Авангарду" в первом раунде Кубка Гагарина, а сборная стала победителем чемпионата мира в первом дивизионе и поднялась в элиту.
С мая 2015 года Воробьев входил в тренерский штаб "Динамо" в качестве одного из ассистентов Сергея Орешкина. Его контракт будет рассчитан на один год. В текущем сезоне "Динамо" проиграло СКА во втором раунде Кубка Гагарина.
В качестве игрока 44-летний Воробьев выступал на родине за такие клубы, как череповецкий "Металлург", московское "Динамо", "Ак Барс" и "Северсталь". В НХЛ нападающий защищал цвета "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Эдмонтон Ойлерс", а в составе сборной России принимал участие в двух чемпионатах мира - 1995 и 1996 годах.
На тренерскую работу Воробьев перешел в 2011 году, когда стал ассистентом в штабе "Северстали". Далее он работал на аналогичных должностях в "Донбассе", "Барысе" и сборной Казахстана - в этих трех клубах он помогал Андрею Назарову.
В сезоне 2014/15 "Барыс" под руководством Назарова проиграл "Авангарду" в первом раунде Кубка Гагарина, а сборная стала победителем чемпионата мира в первом дивизионе и поднялась в элиту.