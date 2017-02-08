"Трактор" лишил "Барыс" шансов подняться на четвертое место Восточной конференции КХЛ

Челябинский клуб - самый вероятный соперник "Барыса" в первом раунде плей-офф.
Ссылки по теме:
- У "Барыса" есть все шансы обыграть "Трактор" в плей-офф - эксперт
- "Барыс" в восьмой раз в истории вышел в плей-офф КХЛ
- "Барыс" гарантировал себе место не ниже шестого в Восточной конференции КХЛ
Регулярный чемпионат
Трактор - Металлург Мг 2:1
Турнирная таблица
В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный ХК "Трактор" принимал магнитогорский "Металлург", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Таким образом, за тур до окончания "регулярки" "Трактор" набрал 96 очков в 59 встречах, что позволило ему гарантировать себе четвертое место в Восточной конференции перед стартом плей-офф.
Отметим, что "Трактор" является наиболее вероятным соперником "Барыса" по первому раунду плей-офф. Астанинский клуб идет на пятом месте "Востока", и даже при победах в основное время в двух оставшихся встречах "регулярки" максимально сможет набрать 95 очков. Это означает, что у челябинской команды будет преимущество своей площадки в первых встречах.
Напомним, следующий матч "Барыс" проведет в Астане завтра, 16 февраля, против новокузнецкого "Металлурга".