Победили "Сибирь" в овертайме не без доли фарта - Эдуард Занковец

Исход матча прокоментировал и тренер клуба из Новосибирска.
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Эдуард Занковец. Фото пресс-службы "Барыса"
Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец подвел итоги домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с "Сибирью".
Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 в овертайме. У "Барыса" шайбы на свой счет записали Дастин Бойд и Найджел Доус. Эта победа позволила казахстанскому клубу выйти в плей-офф.
- Думаю, что ничейный результат по итогам основного игрового времени закономерен. Тяжелое начало, много меньшинства, хорошо, что мы пропустили только один гол в принципе.
Второй период провели неплохо, а в третьем периоде соперник играл более активно, особенно в первой половине. Нам нужно было набирать одно очко, мы его взяли, а в овертайме, где-то нам повезло, когда соперник упал в контратаке на синей линии. Здесь уже была доля фарта, - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса".
- Сегодня ребята полностью выполнили вашу установку или чем-то остались недовольны?
- Доволен. Понятное дело, что идеальной игры не бывает или бывает, но очень редко, особенно, когда играют две команды, которым нужен результат, очки. Понятно, что здесь есть психологический фактор давления. Понятно, что роль ошибки очень высока. Ошибки были, есть и будут, но, в принципе, ребята боролись за победу, за каждую шайбу, за очки, это самое важное, за это им спасибо.
- В овертайме было большинство "5 на 3", но мало бросков, вы наигрываете эти моменты?
- В овертайме уже было не то качества льда, чтобы делать быстрые передачи, плюс, где-то они чересчур аккуратно играли, и там где надо было бросить, пытались сделать что то сверхъестественное.
- Во втором периоде, минут за семь до конца, наши игроки начали нагружать вратаря дальними бросками, а потом как отрезало и броски исчезли, почему?
- Здесь стечение факторов, но, тем не менее, когда соперник где-то переигрывает смену, где-то делает проброс, то тогда, на самом деле легче свежему звену играть и нагружать соперника. Здесь был как раз такой отрезок матча, когда пятерка соперника переиграла смену.
Исход матча прокомментировал и главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка, который остался недоволен удалениями в овертайме.
- Немножко сложно было после перерыва нам всем вкатываться. Собрались мы все вместе только на утренней раскатке перед игрой. Поэтому два периода у нас ушло на то, чтобы вспомнить и наиграть какие-то связи, но благодаря Тейлору мы остались в игре, не пропустили во втором периоде, было много контратак со стороны "Барыса".
В третьем периоде, думаю, немного взяли в свои руки инициативу, создали достаточно моментов, чтобы может быть и подумать о победе, но, к сожалению, не хватило. В овертайме, тут такие удаления за пять секунд, но мы, наверное, посмотрим, попросим рассказать, было оно там или нет. Тем не менее, в овертайме немного не повезло.
- Команда начала игру хорошо, но потом посыпались удаления, это что? Давление? Усталость?
- Посыпался соперник, потом посыпались наши, это хоккей, соперник добавил, заставлял нас удаляться.
Следующий матч "Барыс" проведет 16 февраля, когда на домашней площадке примет новокузнецкий "Металлург". Эта встреча начнется в 19:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
Завершится же регулярный чемпионат для "Барыса" 18 февраля домашним матчем с омским "Авангардом".
Встреча в Астане завершилась со счетом 2:1 в овертайме. У "Барыса" шайбы на свой счет записали Дастин Бойд и Найджел Доус. Эта победа позволила казахстанскому клубу выйти в плей-офф.
- Думаю, что ничейный результат по итогам основного игрового времени закономерен. Тяжелое начало, много меньшинства, хорошо, что мы пропустили только один гол в принципе.
Второй период провели неплохо, а в третьем периоде соперник играл более активно, особенно в первой половине. Нам нужно было набирать одно очко, мы его взяли, а в овертайме, где-то нам повезло, когда соперник упал в контратаке на синей линии. Здесь уже была доля фарта, - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса".
- Сегодня ребята полностью выполнили вашу установку или чем-то остались недовольны?
- Доволен. Понятное дело, что идеальной игры не бывает или бывает, но очень редко, особенно, когда играют две команды, которым нужен результат, очки. Понятно, что здесь есть психологический фактор давления. Понятно, что роль ошибки очень высока. Ошибки были, есть и будут, но, в принципе, ребята боролись за победу, за каждую шайбу, за очки, это самое важное, за это им спасибо.
- В овертайме было большинство "5 на 3", но мало бросков, вы наигрываете эти моменты?
- В овертайме уже было не то качества льда, чтобы делать быстрые передачи, плюс, где-то они чересчур аккуратно играли, и там где надо было бросить, пытались сделать что то сверхъестественное.
- Во втором периоде, минут за семь до конца, наши игроки начали нагружать вратаря дальними бросками, а потом как отрезало и броски исчезли, почему?
- Здесь стечение факторов, но, тем не менее, когда соперник где-то переигрывает смену, где-то делает проброс, то тогда, на самом деле легче свежему звену играть и нагружать соперника. Здесь был как раз такой отрезок матча, когда пятерка соперника переиграла смену.
Исход матча прокомментировал и главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка, который остался недоволен удалениями в овертайме.
- Немножко сложно было после перерыва нам всем вкатываться. Собрались мы все вместе только на утренней раскатке перед игрой. Поэтому два периода у нас ушло на то, чтобы вспомнить и наиграть какие-то связи, но благодаря Тейлору мы остались в игре, не пропустили во втором периоде, было много контратак со стороны "Барыса".
В третьем периоде, думаю, немного взяли в свои руки инициативу, создали достаточно моментов, чтобы может быть и подумать о победе, но, к сожалению, не хватило. В овертайме, тут такие удаления за пять секунд, но мы, наверное, посмотрим, попросим рассказать, было оно там или нет. Тем не менее, в овертайме немного не повезло.
- Команда начала игру хорошо, но потом посыпались удаления, это что? Давление? Усталость?
- Посыпался соперник, потом посыпались наши, это хоккей, соперник добавил, заставлял нас удаляться.
Следующий матч "Барыс" проведет 16 февраля, когда на домашней площадке примет новокузнецкий "Металлург". Эта встреча начнется в 19:30 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.
Завершится же регулярный чемпионат для "Барыса" 18 февраля домашним матчем с омским "Авангардом".