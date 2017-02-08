"Барысу" для выхода в плей-офф КХЛ достаточно набрать одно очко в матче с "Сибирью"

Новосибирский клуб также сохраняет шансы на путевку в плей-офф.
Сегодня 13:52
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Астанинский "Барыс" сегодня, 14 февраля, сыграет дома с новосибирской "Сибирью" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Барыс" за три тура до завершения "регулярки" занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 87 очков. В активе "Сибири" 79 баллов и девятая строчка на "Востоке".
В предстоящей игре клубу из Астаны достаточно набрать всего одно очко, чтобы досрочно обеспечить себе выход в плей-офф КХЛ. "Сибирь" также сохраняет шансы на выход в плей-офф.
Матч "Барыс" - "Сибирь" пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.
"Барыс" за три тура до завершения "регулярки" занимает пятое место в Восточной конференции, набрав 87 очков. В активе "Сибири" 79 баллов и девятая строчка на "Востоке".
В предстоящей игре клубу из Астаны достаточно набрать всего одно очко, чтобы досрочно обеспечить себе выход в плей-офф КХЛ. "Сибирь" также сохраняет шансы на выход в плей-офф.
Матч "Барыс" - "Сибирь" пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport. С прогнозом букмекеров можно ознакомиться здесь.