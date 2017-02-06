Кевин Даллмэн вошел в десятку лучших защитников "регулярки" КХЛ

Отмечается, что игрок "Барыса" стабилен, надежен и результативен.
Сегодня 14:23
Фото с сайта ХК "Барыс"
Кевин Даллмэн из астанинского "Барыса" вошел в десятку лучших защитников регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по версии "Чемпионата".
"В отличие от Криса Ли, другой канадец из нашего списка не обладает такой фантастической статистикой. Впрочем, Даллмэн надежен непосредственно при выполнении своих прямых оборонительных обязанностей: на счету канадца уже 61 блокированный бросок - он лучший в клубе по этому показателю. Даллмэн всегда был на виду с самого первого сезона КХЛ, когда он набирал за "регулярку" рекордные на тот момент 58 очков, и каждый сезон стабильно был в числе лучших защитников лиги, за исключением, пожалуй, своего второго сезона в СКА. Кевин стабилен, надежен и результативен - на его счету уже 30 очков в этой "регулярке", что соответствует пятому месту в списке бомбардиров-защитников. Даллмэну уже 36, и вполне возможно, что радовать своей надежной игрой болельщиков „Барыса“ он будет до конца своей карьеры", - говорится в заметке.
"В отличие от Криса Ли, другой канадец из нашего списка не обладает такой фантастической статистикой. Впрочем, Даллмэн надежен непосредственно при выполнении своих прямых оборонительных обязанностей: на счету канадца уже 61 блокированный бросок - он лучший в клубе по этому показателю. Даллмэн всегда был на виду с самого первого сезона КХЛ, когда он набирал за "регулярку" рекордные на тот момент 58 очков, и каждый сезон стабильно был в числе лучших защитников лиги, за исключением, пожалуй, своего второго сезона в СКА. Кевин стабилен, надежен и результативен - на его счету уже 30 очков в этой "регулярке", что соответствует пятому месту в списке бомбардиров-защитников. Даллмэну уже 36, и вполне возможно, что радовать своей надежной игрой болельщиков „Барыса“ он будет до конца своей карьеры", - говорится в заметке.