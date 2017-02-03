Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с рижским "Динамо"

Встреча состоится сегодня, 5 февраля, в Астане.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 5 февраля, столичный "Барыс" в рамках регулярного чемпионата КХЛ сыграет с рижским "Динамо", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пройдет в Астане и начнется в 17:00 по местному времени. По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, хоккеисты "Барыса" являются явными фаворитами этого матча. Так, коэффициент на победу хозяев равен 1.46, в то время как на успех рижского "Динамо" - 5.20. На то, что основное время встречи завершится вничью, коэффициент равен 5.00.
Напомним, что "Барыс", набрав 84 очка, располагается на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. А рижское "Динамо" с 54 баллами занимает последнюю, 14-ю строчку на "Западе". Все новости о "Барысе"