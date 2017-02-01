Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с минским "Динамо"

Матч пройдет в Астане и начнется в 19:30.
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Сегодня, 3 февраля, астанинский "Барыс" сыграет с минским "Динамо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, шансы команд на победу примерно равны. Так, коэффициент на выигрыш "Барыса" равен 2.31, на "Динамо" - 2.48. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.15.
Астанинский клуб располагается на шестом месте Восточной конференции, набрав 81 очко в 55-ти матчах. При таком раскладе в первом раунде плей-офф "Барыс" попадает на казанский "Ак Барс", идущий третьим. В регулярном чемпионате КХЛ "Барысу" осталось еще провести пять домашних матчей, первый из которых - против "Динамо".
Минчане, в свою очередь, идут шестыми на Западе, набрав 96 очков в 54-х встречах.