Конкуренцию капитану "Барыса" составляют сильнейшие хоккеисты Лиги.
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Капитан "Барыса", натурализованный казахстанец Брэндон Боченски претендует на звание самого ценного игрока января в КХЛ.
Опрос проводится на известном российском портале "Чемпионат.сом". Конкуренцию Боченски составляют следующие хоккеисты: Илья Ковальчук (СКА), Николай Лемтюгов ("Авангард"), Сергей Мозякин ("Металлург", Магнитогорск), Александр Еременко ("Динамо", Москва), Евгений Медведев ("Авангард"), ВАдим Шипачев (СКА), Джонатон Блум ("Адмирал"), Юусо Хиетанен ("Динамо", Москва), Игорь Сапрыкин ("Витязь"), Алексей Макеев ("Витязь"), Андрей Кареев ("Металлург", Новокузнецк/"Нефтехимик"), Крис Ли ("Металлург", Магнитогорск), Кирилл Капризов ("Салават Юлаев"), Томи Кархунен ("Куньлунь Ред Стар").
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Напомним, до окончания регулярного чемпионата КХЛ "Барысу" осталось провести пять домашних матчей. Астанинский клуб располагается на шестом месте Восточной конференции, набрав 81 очко в 55-ти матчах. При таком раскладе в первом раунде плей-офф "Барыс" попадает на казанский "Ак Барс", идущий третьим. Следующая игра состоится 3 февраля против минского "Динамо".