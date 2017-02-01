К счастью, мы не позволили "Барысу" реализовать лишнего игрока - Юкка Ялонен

Наставник "Йокерита" прокомментировал победу в Астане.
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Главный тренер финского "Йокерита" Юкка Ялонен на послематчевой пресс-конференции прокомментировал победу над "Барысом" в Астане.
"Считаю, что мы здорово сыграли, очень рад за своих игроков, которые показали себя с самой лучшей стороны. У нас были сложности с игрой в большинстве и меньшинстве, но, к счастью, что сегодня мы не позволили "Барысу" реализовать лишнего. Отмечу, что наш вратарь показал сегодня блестящую игру. Мне понравилось, как мы играли при счете 1:0, вели себя спокойно, настроенно. В принципе, игра сегодня удалась", - цитирует Ялонена официальный сайт "Барыса".
Напомним, "Барыс" в Астане проиграл "Йокериту" со счетом 0:2 и остался на шестом месте Восточной конференции КХЛ.