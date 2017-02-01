"Нефтехимик" продлил контракт с бывшим тренером "Барыса"

Андрей Назаров продолжит работу в нижнекамском клубе.
Ссылки по теме:
ХК "Нефтехимик" из Нижнекамска продлил контракт с главным тренером Андреем Назаровым. Российский специалист продолжит работу с клубом в сезоне- 2017/18.
"А вот и новость! Наш клуб подписал контракт с Андреем Назаровым, согласно которому тренер продолжит работу с командой в сезоне 2017-2018", - говорится в сообщении "Нефтехимика" в Instagram.
Напомним, "Нефтехимик" подтвердил назначение Назарова в конце октября 2016 года. Последним местом работы тренера до нижнекамского клуба был "Барыс", который он покинул в сентябре прошлого года из-за неудовлетворительных результатов. Уже через день после увольнения Назарова столичный клуб возглавил белорусский специалист Эдуард Занковец.
В настоящее время "Нефтехимик" борется за попадание в плей-офф КХЛ, занимая десятое место на Востоке за четыре матча до окончания регулярного чемпионата.