Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Йокеритом"

Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30.
1 февраля 11:36
Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 1 февраля, астанинский "Барыс" сыграет с финским "Йокеритом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.10, тогда как на успех "Йокерита" - 2.74. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.25.
Добавим, что "Барыс" с 81 баллом (54 игры) занимает шестое место в Восточной конференции. В активе "Йокерита" 82 очка (55 матчей) и восьмая строчка на "Западе".
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются хозяева. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.10, тогда как на успех "Йокерита" - 2.74. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.25.
Добавим, что "Барыс" с 81 баллом (54 игры) занимает шестое место в Восточной конференции. В активе "Йокерита" 82 очка (55 матчей) и восьмая строчка на "Западе".