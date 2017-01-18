Автором рекордной шайбы стал Ковальчук.
Сегодня 08:14
Илья Ковальчук. Фото с сайта sport-express.ru
Шайба Ильи Ковальчука в ворота "Йокерита" стала для питерского клуба 216-й в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает sport-express.ru.
Таким образом, СКА побил рекорд КХЛ по заброшенным шайбам, ранее принадлежавший "Салават Юлаеву".
Отмечается, что если хоккеисты из Санкт-Петербурга будут придерживаться нынешнего графика результативности, то они смогут преодолеть отметку в 250 шайб.
СКА проиграл "Йоркериту" в домашнем матче со счетом 3:5, но продолжает удерживать лидерство в Западной конференции, набрав 118 очков в 51 встрече.