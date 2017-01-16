Вратарь не дал "Металлургу" увеличить счет, а затем все решила игра в большинстве - Занковец

Исход матча прокомментировал и тренер "Кузни" Сергей Бердников.
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Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец прокомментировал победу над новокузнецким "Металлургом" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча проходила сегодня, 18 января, и завершилась со счетом 2:4. По ходу игры "Барыс" уступал с разницей в одну шайбы, но затем гол Кори Тривино, дубль Романа Старченко и точный бросок Брэндона Боченски принесли победу казахстанскому клубу. .
Решающим фактором в прошедшем матче Занковец назвал игру вратаря Кевина Пулена и действия команды в большинстве.
"Тяжелый первый период. Соперник повел в счете, хорошо, что счет не увеличился благодаря нашему вратарю. Мы остались при минимальном счете на второй период. Со второго периода команда смотрелась лучше, и в третьем периоде игра в большинстве решила успех матча", - цитирует Занковца Sports.ru.
Исход игры прокомментировал и главный тренер "Металлурга" Сергей Бердников, который посетовал на разницу в классе соперников.
"Рад тому, что забили два гола после продолжительной засухи. Бились, старались, но мастерство есть мастерство. Если в команде есть лидеры, то они забивают и делают результат.
Хоккейный чемпионат это длинный марафон. И марафон бегут те люди, которые могут бежать, которые накапливают годами игру в КХЛ. Это не трава, которую полили и она за 7 дней выросла. Молодежь набирается опыта и продолжает играть в хоккей", - сказал Бердников.
Следующий матч "Барыс" проведет 24 января в Хельсинки, где встретится с "Йокеритом". Матч начнется в 22:30 по астанинскому времени.