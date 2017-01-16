Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с худшей командой сезона

Встреча команд начнется в 18:00 по времени Астаны.
Сегодня 12:12
Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 18 января, астанинский "Барыс" сыграет с новокузнецким "Металлургом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Новокузнецке и начнется в 18:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются гости. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 1.54, тогда как на успех "Кузни" - 4.40. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 5.00.
Добавим, что "Барыс" с 73 очками после 50 игр занимает шестое место в Восточной конференции. В активе "Кузни" 30 баллов (50 матчей) и 15-я строчка на "Востоке" и последняя строчка в чемпионате.
Встреча команд пройдет в Новокузнецке и начнется в 18:00 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются гости. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 1.54, тогда как на успех "Кузни" - 4.40. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 5.00.
Добавим, что "Барыс" с 73 очками после 50 игр занимает шестое место в Восточной конференции. В активе "Кузни" 30 баллов (50 матчей) и 15-я строчка на "Востоке" и последняя строчка в чемпионате.