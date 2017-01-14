Нападающий "Барыса" в матче с "Салават Юлаевым" достиг отметки в 300 очков.
Сегодня 11:01
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Найджел Доус (в центре). Фото с сайта ХК "Барыс"
Нападающего астанинского "Барыса" Найджела Доуса провозгласили "повелителем всея КХЛ" после матча с уфимским "Салават Юлаевым", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В той игре, состоявшейся 16 января в Астане, Доус достиг отметки в 300 очков в КХЛ. Форвард "Барыса" отметился дублем, а также отдал голевую передачу на Кевина Даллмэна в овертайме.
По этому случаю на странице hockey_memes_kz в Instagram появился пост, в котором Доуса изобразили в роли короля, сидящего на троне.
Добавим, что Доус выступает в КХЛ с сезона-2011/12, все это время он играет в "Барысе". Форвард провел 349 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, забросив 172 шайбы и сделав 128 результативных передач. Кроме того, Доус является лучшим снайпером в истории КХЛ среди иностранцев.
В той игре, состоявшейся 16 января в Астане, Доус достиг отметки в 300 очков в КХЛ. Форвард "Барыса" отметился дублем, а также отдал голевую передачу на Кевина Даллмэна в овертайме.
По этому случаю на странице hockey_memes_kz в Instagram появился пост, в котором Доуса изобразили в роли короля, сидящего на троне.
Нападающий "Барыса" Найджел Доус в матче с "СЮ" набрав по системе гол+пас 3 очка (2+1) достиг отметки в 300 очков в КХЛ! #RESPECT #КХЛ #ВХЛ #ОЧРК #МХЛ #НХЛ #Барыс #Сарыарка #Торпедо #Снежныебарсы #Хоккей #Hockey #KHL #NHL #Астана #Казахстан #KZ #playoff #ХМKZ #icehockey #hockeylife #ялюблюкхл #живихоккеем #IIHF #IIHF2017 #IIHFKAZ @khl @barys_official @hockey_memes_kz
Добавим, что Доус выступает в КХЛ с сезона-2011/12, все это время он играет в "Барысе". Форвард провел 349 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф, забросив 172 шайбы и сделав 128 результативных передач. Кроме того, Доус является лучшим снайпером в истории КХЛ среди иностранцев.