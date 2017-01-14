Российские СМИ назвали "перестрелкой" второй период матча "Барыс" - "Салават Юлаев"

В этот отрезок команды забросили на двоих пять шайб.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Российский спортивный портал "Чемпионат", подводя итог матчу регулярного чемпионата КХЛ между астанинским "Барысом" и уфимским "Салават Юлаевым", назвал "перестрелкой" второй период встречи этих команд.
"Второй период матча в Астане между "Барысом" и "Салаватом" иначе как перестрелкой не назовешь. Но ему предшествовал более спокойный первый, по итогам которого гости повели со счётом 1:0. Гол с передач Сами Леписте и Александра Логинова забил Томаш Мертл. А вот дальше началось самое интересное. На вторую двадцатиминутку хозяева вышли очень заряженными, свидетельством чему стали три шайбы в ворота Гаврилова в промежутке с 24-й по 27-ю минуты. После такого Андрей вынужден был уступить свое место Сведбергу, а "Салавату" надо было отыгрываться. Свои контрмеры Захаркин смог привести в действие уже по ходу второго периода: Майоров и Нестеров счет сравняли. Третий период прошел без заброшенных шайб, а вот в овертайме Кевин Даллмэн решил исход игры в пользу хозяев", - говорится в заметке.
Добавим, что для "Барыса" эта победа стала 25-й в сезоне и четвертой, одержанной в овертайме. С 73 очками астанинский клуб занимает шестое место в Восточной конференции, уступая идущему пятым "Салават Юлаеву" пять баллов.
Следующий матч "Барыс" проведет в гостях 18 января. Игра с новокузнецким "Металлургом" начнется в 18:00 по времени Астаны, в прямом эфире ее покажет KazSport.
"Второй период матча в Астане между "Барысом" и "Салаватом" иначе как перестрелкой не назовешь. Но ему предшествовал более спокойный первый, по итогам которого гости повели со счётом 1:0. Гол с передач Сами Леписте и Александра Логинова забил Томаш Мертл. А вот дальше началось самое интересное. На вторую двадцатиминутку хозяева вышли очень заряженными, свидетельством чему стали три шайбы в ворота Гаврилова в промежутке с 24-й по 27-ю минуты. После такого Андрей вынужден был уступить свое место Сведбергу, а "Салавату" надо было отыгрываться. Свои контрмеры Захаркин смог привести в действие уже по ходу второго периода: Майоров и Нестеров счет сравняли. Третий период прошел без заброшенных шайб, а вот в овертайме Кевин Даллмэн решил исход игры в пользу хозяев", - говорится в заметке.
Добавим, что для "Барыса" эта победа стала 25-й в сезоне и четвертой, одержанной в овертайме. С 73 очками астанинский клуб занимает шестое место в Восточной конференции, уступая идущему пятым "Салават Юлаеву" пять баллов.
Следующий матч "Барыс" проведет в гостях 18 января. Игра с новокузнецким "Металлургом" начнется в 18:00 по времени Астаны, в прямом эфире ее покажет KazSport.