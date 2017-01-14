Занковец объяснил, почему "Барыс" не удержал счет 3:1 в матче с "Салават Юлаевым"

Казахстанский клуб вырвал победу в овертайме.

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец прокомментировал победу над "Салават Юлаевым" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Хозяева выиграли встречу в Астане, благодаря шайбе Кевина Даллмэна в овертайме - 4:3. По ходу матча "Барыс" вел с разницей в два гола, но не смог удержать победу.

- Равный матч равных соперников. То что, игра в основное время закончилась вничью, как раз отражало соотношение сил на льду. Обилие опасных моментов, к сожалению, у нас меньшинство сработало не лучшим образом. Понятное дело, что у соперника креативные игроки, но хотелось бы этот компонент скорректировать. Думаю, что для зрителей этот матч был очень интересным, и в плане голевых моментов, и по самоотдаче, и на десерт посмотрели новый формат овертайма "3 на 3", - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса".

- Как объясните провал во втором периоде, когда "Салават Юлаев" отыгрался с 1:3?

- Знаете, если брать второй период, то, как мы быстро забили, так и соперник быстро забил. Здесь вопрос даже не в том, что кто-то потерял концентрацию, здесь вопрос в другом. Когда на льду игроки высокого класса, то они могут воспользоваться любой ошибкой. Ну а без ошибок, безусловно, хоккея не бывает. Мне кажется, это не потеря концентрации, а стечение игровых обстоятельств.

- Хенрика Карлссона не было в заявке, что с ним?

- Приболел, ничего серьезного.

- Романа Старченко по-прежнему нет в заявке на игру…

- Он уже тренируется с основной группой, мы не хотим форсировать события, так как травма у него была непростая. Он раньше времени начал тренироваться, пока те игроки, которые выходят на лед, здоровы и нет смысла кого-то убирать.

- В середине второго периода "Барыс" перестал наносить дальние броски, стараясь завести шайбу в ворота, это установка была?

- Нет, конечно. Как сказать игрокам не бросайте, а заводите в ворота?

Исход матча прокомментировал и главный тренер "Салават Юлаева" Игорь Захаркин.

- Для нас последние матчи складываются очень сложно, и нет очевидных ошибок, есть какие-то пограничные зоны, когда у команды не получается выиграть, проходит уверенность, уходит куда-то удача и команда пропускает.

Сегодня первый период мы сыграли неплохо, сумели забить первый гол в неравных составах. Во втором затянули атаки, получили три контратаки в ответ, три броска и практически три гола, потом очень много работали, чтобы вернуться в игру.

В третьем периоде вновь старались играть строго, правильно и, думаю, что в этом смысле нам нужно немного терпения. Через такую работу и приходит правильное понимание игровых позиций для хоккеистов. Удача притягивается через такую сложную и серьезную работу. Думаю, что сегодня, в сравнении с прошлым матчем, мы сделали маленький шаг вперед, - сказал Захаркин.

Отметим, что следующий матч "Барыс" проведет в гостях 18 января. Игра с новокузнецким "Металлургом" начнется в 18:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport.