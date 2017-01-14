Занковец объяснил, почему "Барыс" не удержал счет 3:1 в матче с "Салават Юлаевым"

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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Тоттенхэм Вест Бромвич 4:0
Суонси Сити Арсенал 0:4
Лестер Сити Челси 0:3
Эвертон Манчестер Сити 4:0
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 1:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Леганес Атлетик 0:0
Барселона Лас-Пальмас 5:0
Атлетико М Бетис 1:0
Депортиво Вильярреал 0:0
Валенсия Эспаньол 2:1
Сельта Алавес 1:0
Спортинг Х Эйбар 2:3
Севилья Реал М 2:1
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 0:1
Интер Кьево 3:1
Кальяри Дженоа 4:1
Удинезе Рома 0:1
Фиорентина Ювентус 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Азербайджан (U-21) 2:2
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17) 1:1
Тобол Тирана 3:1
Ордабасы Интер Бк 0:0
Шахтер КСМ Политехника Яссы 0:0
Кыран Шамкир 1:2
Актобе Флямуртари 0:1
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Латвия (U-18) 0:0 п. 8:7
Россия (U-18) Болгария (U-18) 3:0
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Санкт-Петербург (U-18) Словакия (U-18) 1:1 п. 3:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Йокерит 5:4 ОТ
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 2:3 Б
Локомотив Нефтехимик 3:1
Трактор Спартак 3:2
СКА Сибирь 6:2
Слован Югра 3:2
Амур Йокерит 3:2
Барыс Салават Юлаев 4:3 ОТ
Локомотив Лада 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Торос 2:1
Сарыарка Ижсталь 3:1
Торпедо УК Ижсталь 1:2 Б
Сарыарка Торос 4:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 2:4
Дания (U-18) Италия (U-18) 1:4
Китай (U-18) Польша (U-18) 0:1 ОТ
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Бейбарыс Риттен Спорт 2:3 Б
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 3:2 Б
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 1:4
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 2:3 ОТ
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 1:4
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 3:1
Горняк Арлан 1:3
Алматы Иртыш 5:4 ОТ
Темиртау Номад 5:6 Б
Алматы Иртыш 4:3 ОТ
Темиртау Номад 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 83:66
УНИКС ЦСКА 91:105
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 7:1
Акжайык Локомотив 4:3
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Жен 1:0
Моминов Басс 04:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 18:00
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 18:40
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Тараз Атырау 0:3
ТНК "Казхром" Буревестник-Алматы 1:3
Алтай Павлодар 3:0
Буревестник-Алматы Алтай 3:1
Атырау ТНК "Казхром" 2:3
Есиль СК Тараз 1:3
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Ли Бублик 1:2
Шведова Бегу 1:2
Свитолина Воскобоева 2:0
Бублик Пуиль 3:1
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Казахстан 12:0
Малайзия Гонконг 9:0
Казахстан Гонконг 2:1 Б
Малайзия Ирландия 1:2
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Казахстан (U-18) Словения (U-18) 2:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Окжетпес Шамкир 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Йокерит 3:2
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Тараз 1:3
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
УНИКС ЦСКА 91:105
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Шведова Бегу 1:2
Аррубаррена-Веcино Путинцева 07:30
Тиафо Кукушкин 07:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 16:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Малайзия Ирландия 1:2
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Фрайбург Бавария 01:30
Вердер Боруссия Д 20:30
РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 23:30
Байер Герта 20:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Манчестер Сити Тоттенхэм 23:30
Челси Халл Сити 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Лас-Пальмас Депортиво 01:45
Эспаньол Гранада 18:00
Реал М Малага 21:15
Вильярреал Валенсия 01:45
Осасуна Севилья 17:00
Атлетик Атлетико М 21:15
Эйбар Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Торино Милан 01:45
Кьево Фиорентина 23:00
Милан Наполи 01:45
Ювентус Лацио 17:30
Рома Кальяри 01:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Алтай Аланьяспор-д
Окжетпес Шамкир 20:00
Казахстан (U-16) Кайрат (U-17)
Тобол Шамкир
Шахтер Нефтехимик
Кыран Сабаил
Шахтер Нефтехимик
Алтай Александрия
Кайрат Оренбург 17:00
Ордабасы Габала 20:00
Иртыш Славия Сф
Окжетпес Монтана
Акжайык Меппен
Актобе Анжи
Атырау Карабах
Актобе Анжи
Шахтер Арсенал Тл
Акжайык Карпаты
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Греция (U-18) Казахстан (U-18) 19:30
Россия (U-18) Санкт-Петербург (U-18) 22:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Трактор Автомобилист 20:00
Спартак Слован 22:30
Медвешчак Югра 23:55
Металлург Нк Барыс 18:00
Металлург Мг Авангард 20:00
Ак Барс Салават Юлаев 22:00
Динамо М ЦСКА 22:30
Амур Адмирал 15:30
Металлург Мг Авангард 20:00
СКА Йокерит 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Химик Вс Сарыарка 21:30
ТХК Торпедо УК 22:00
Химик Вс Торпедо УК 20:00
ТХК Сарыарка 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ирбис (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Ладья (мол) Алтай (мол) 20:30
Ладья (мол) Снежные Барсы (мол) 19:00
Ирбис (мол) Алтай (мол) 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Номад Алматы 19:00
Номад Алматы 19:00
Иртыш Кулагер 19:00
Арлан Алтай-Торпедо 19:00
Астана Горняк 19:00
Бейбарыс Темиртау 20:00
Бейбарыс Темиртау 18:00
Астана Алматы 17:00
Астана Алматы 17:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Зенит СПб 16:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Авис Рапла Барсы Атырау 22:30
Лиепая/Триобет Барсы Атырау 23:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Буревестник-Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Караганда
Жетысу Алматы
Иртыш-Казхром Астана
Караганда Алматы
Астана Жетысу
Алтай Иртыш-Казхром
Жетысу Алтай
Алматы Астана
Иртыш-Казхром Караганда
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Аррубаррена-Веcино Путинцева 07:30
Тиафо Кукушкин 07:30
Ирогойен, Сойлу Крейчикова, Воскобоева 06:00
Кинг, Шведова Ван, Вонгтеанчай 06:00
Хибино, Росольска Путинцева, Риске 06:00
Жазири Бублик 06:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Кобленц (Германия) -2017"
Неис, Гальдос Бехар, Голубев 16:00
Голубев Аревальо 16:00
Хоккей на траве. Мировая Лига 2016/17 среди женских сборных
Ирландия Гонконг 16:15
Казахстан Малайзия 18:30
Велоспорт. Элитная многодневная велогонка "Тур Даун Андер" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Анли - Lyndoch (145 km) 06:00
Групповая гонка. Общий зачет 01:00
Групповая гонка. Этап 2. Стёрлинг - Paracombe (148.5 km) 06:15
Групповая гонка. Этап 3. Glenelg - Victor Harbor (144 km) 06:30
Групповая гонка. Этап 4. Норвуд - Campbelltown (149.5 km) 07:00
Групповая гонка. Этап 5. Макларен-Вейл - Willunga Hill (151.5 km) 06:40
Групповая гонка. Этап 6. Аделаида - Аделаида (90 km) 09:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Маяк 14:00
Акжайык Маяк
Акжайык СКА-Свердловск
Акжайык СКА-Свердловск
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
Аят Кайрат
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 19:15
Масс-старт. 12,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 18:30
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 20:15
Масс-старт. 15 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) 16:00
Эстафета. 4х6 км. Этап 6. Антхольц-Антерсельва (Италия) (женщины) 19:45
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 15:30
Индивидуальная гонка. 15 км. Свободный стиль. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 19:00
Эстафета. 4 х 7,5 км. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) (женщины) 16:30
Эстафета. 4х10 км.. Этап 9. Ульрисехамн (Швеция) 18:00
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Как завершится бой Головкин - Джейкобс?

Занковец объяснил, почему "Барыс" не удержал счет 3:1 в матче с "Салават Юлаевым"

Казахстанский клуб вырвал победу в овертайме.

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10 Комментариев
Эдуард Занковец. Фото с официального сайта "Барыса"
Эдуард Занковец. Фото с официального сайта "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец прокомментировал победу над "Салават Юлаевым" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. 

Хозяева выиграли встречу в Астане, благодаря шайбе Кевина Даллмэна в овертайме - 4:3. По ходу матча "Барыс" вел с разницей в два гола, но не смог удержать победу. 

- Равный матч равных соперников. То что, игра в основное время закончилась вничью, как раз отражало соотношение сил на льду. Обилие опасных моментов, к сожалению, у нас меньшинство сработало не лучшим образом. Понятное дело, что у соперника креативные игроки, но хотелось бы этот компонент скорректировать. Думаю, что для зрителей этот матч был очень интересным, и в плане голевых моментов, и по самоотдаче, и на десерт посмотрели новый формат овертайма "3 на 3", - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса".

- Как объясните провал во втором периоде, когда "Салават Юлаев" отыгрался с 1:3?

- Знаете, если брать второй период, то, как мы быстро забили, так и соперник быстро забил. Здесь вопрос даже не в том, что кто-то потерял концентрацию, здесь вопрос в другом. Когда на льду игроки высокого класса, то они могут воспользоваться любой ошибкой. Ну а без ошибок, безусловно, хоккея не бывает. Мне кажется, это не потеря концентрации, а стечение игровых обстоятельств.

- Хенрика Карлссона не было в заявке, что с ним?

- Приболел, ничего серьезного.

- Романа Старченко по-прежнему нет в заявке на игру…

- Он уже тренируется с основной группой, мы не хотим форсировать события, так как травма у него была непростая. Он раньше времени начал тренироваться, пока те игроки, которые выходят на лед, здоровы и нет смысла кого-то убирать.

- В середине второго периода "Барыс" перестал наносить дальние броски, стараясь завести шайбу в ворота, это установка была?

- Нет, конечно. Как сказать игрокам не бросайте, а заводите в ворота?

Исход матча прокомментировал и главный тренер "Салават Юлаева" Игорь Захаркин.

- Для нас последние матчи складываются очень сложно, и нет очевидных ошибок, есть какие-то пограничные зоны, когда у команды не получается выиграть, проходит уверенность, уходит куда-то удача и команда пропускает.

Сегодня первый период мы сыграли неплохо, сумели забить первый гол в неравных составах. Во втором затянули атаки, получили три контратаки в ответ, три броска и практически три гола, потом очень много работали, чтобы вернуться в игру.

В третьем периоде вновь старались играть строго, правильно и, думаю, что в этом смысле нам нужно немного терпения. Через такую работу и приходит правильное понимание игровых позиций для хоккеистов. Удача притягивается через такую сложную и серьезную работу. Думаю, что сегодня, в сравнении с прошлым матчем, мы сделали маленький шаг вперед, - сказал Захаркин.   

Отметим, что следующий матч "Барыс" проведет в гостях 18 января. Игра с новокузнецким "Металлургом" начнется в 18:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет KazSport. 

Просмотров: 1014  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Бегалы Шахабаев Сегодня 00:17
Статус: Дублёр
Рейтинг: 197
Вот когда Доус и Боченский закончат карьеру, одного из них них надо тренером Барыса и сборной сделать. Отвечаю, будем сильны. Пример Какао как в футзале. Я за Доуса. Поддержите меня.
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Бегалы Шахабаев Сегодня 00:17
Статус: Дублёр
Рейтинг: 197
Потомучто они сами росли и выростили Барыс и сборную.
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uncleBaur Сегодня 00:18
Статус: Дублёр
Рейтинг: 168
Следующий матч Барыс играет в гостях,Конкретно,в Новокузнецке.
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Marat* Сегодня 00:22
Статус: МСМК
Рейтинг: 735
ТШ в оставшихся матчах, срочно подтянуть игру в не равных составах. Эти компоненты будут одними из главных в плей офф.
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Allen Tontin Сегодня 00:27
Статус: Дублёр
Рейтинг: 102
Эдуард константинович настрайвайте команду на 4-5место.,
Ответить 0
 
Mox Сегодня 00:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1116
Шалапов шалалыкпен ойыңды құртты... Вот тебе и Колобок, я от бабушки ушел, я от дедушки ушел, пока те концентрацию потеряли, после третьей нашей шайбы светился, благо выскочить успели... уффф Уфа! получилась сулифа, нам повезло больше
Ответить -1
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 00:47
Статус: Юниор
Рейтинг: 95
Что же, Эдуард объяснил все правильно. Надо действительно подтягивать дисциплину, как можно меньше удалятся. Сегодня очень сильно подвел команду Егор Шалапов, невнятно отыграл уже какую игру Роман Савченко. Не пойму, что случилось с Романом. Он от игры к игре играет все хуже и хуже. Очень грубые ошибки в игре возле своих ворот, нет стартовой скорости. Да и вообще нет скорости. Совершенно не видит площадку, проигрывает в единоборствах, запросто у него отбирают шайбу соперники. То ли перенесенная травма сказывается, то ли еще что-то.
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Сабиночка Макановна Сегодня 00:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 119
Мы хорошо играли прям все , моментов хватало , но концовке нам чуть не повезло реализация подвела , СЮ
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Сабиночка Макановна Сегодня 00:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 119
СЮ очень хорошая команда у них тоже мастеров хватает у них характер есть
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Степан Довгань Сегодня 01:00
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Михайлису рановато в КХЛ ! надо вернуть в ВХЛ! Не готов он еще психологически! Пусть пока там опыта набирается! Рымарева назад как Старый выйдет! Удачи Барысу на выезде!
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