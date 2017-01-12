"Слован" был сильнее и заслужил эту победу - Занковец

Тренер "Барыса" прокомментировал поражение в Братиславе.

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец прокомментировал поражение от братиславского "Слована" в матче регулярного чемпионата КХЛ, передает "Чемпионат.сом".

"Соперник был сильнее и заслужил эту победу. Им очень сильно удался второй период, а мы в это время действовали очень плохо. В третьем периоде мы добавили, но уже было слишком поздно, чтобы отыграться", - сказал Занковец.

Напомним, "Барыс" проиграл "Словану" в Братиславе со счетом 1:4.