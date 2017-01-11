Главный тренер "Слована" из-за дисквалификации пропустит матч с "Барысом"

Он также заплатит штраф.

Главный тренер "Слована" Милош Ржига дисквалифицирован на один матч КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Чешский специалист наказан за то, что покинул скамейку для игроков в победной игре с "Автомобилистом" (3:2, в овертайме). Это уже не первый подобный поступок Ржиги в текущем сезоне, поэтому КХЛ дисквалифицировала его на один матч.

Таким образом, Ржига не сможет руководить "Слованом" во встрече с "Барысом". Игра в Братиславе пройдет в ночь с 13 на 14 января и начнется в 00:00 по времени Астаны.

Кроме дисквалификации, Ржига заплатит индивидуальный штраф. Его сумма не уточняется.