Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ со "Слованом"

Встреча в Братиславе начнется в 23:55 по времени Астаны.

Сегодня, 13 января, астанинский "Барыс" сыграет со "Слованом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Встреча команд пройдет в Братиславе. Начало прямой трансляции на телеканале KazSport в 23:55 по времени Астаны.



По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, явного фаворита в предстоящем противостоянии нет, однако небольшое преимущество на стороне хозяев. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.52, тогда как на успех "Слована" - 2.28. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.15.



Добавим, что "Барыс" с 71 очком после 48-ми игр занимает шестое место в Восточной конференции. В активе "Слована" 63 балла при таком же количестве матчей и десятое место на "Западе".