Дубли Боченски и Доуса принесли "Барысу" победу над "Медвешчаком" в Загребе

Астанинский клуб по ходу игры позволил сопернику отыграть две шайбы.

Хоккеисты "Барыса" одержали победу над хорватским "Медвешчаком" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Загребе в ночь с 11 на 12 января и завершилась со счетом 5:4 в пользу астанинского клуба. С более подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.

В первом периоде команды не смогли отличиться, зато результативным получился второй. Счет был открыт на 29-й минуте, а автором шайбы стал капитан "Барыса" Брэндон Боченски. Довольно быстро "Медвешчак" восстановил равновесие - на 31-й минуте большинство использовал Александр Жиру, но спустя 40 секунд преимущество в одного игрока реализовал уже Боченски.

Богатым на события получился и третий период, по ходу которого "Барыс" едва не упустил победу. На шайбу Найджела Доуса на 44-й минуте у "Медвешчака" ответили Кирилл Воронин на 45-й и Иржи Смейкал на 52-й, сделавший счет 3:3.

В самой концовке "Барыс" смог довести матч до победу. На 57-й минуте дубль оформил Доус, а на 59-й уже пустые ворота поразил канадец Бренадан Шиннимин. Все, что удалось "Медвешчаку" - это сократить отставание благодаря шайбе Горана Безины в большинстве за 40 секунд до сирены.

Для "Барыса" эта победа стала 24-й в сезоне - с 71 очком астанинский клуб идет на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь "Медвешчак", потерпевший 28-е поражение, с 62 баллами занимает десятую строчку на Западе.

Следующий матч "Барыс" проведет в ночь с 13 на 14 января в Братиславе. Игра со "Слованом" начнется в 00:00 по времени Астаны и будет показана в прямом эфире телеканала KazSport.