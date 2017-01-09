Дубли Боченски и Доуса принесли "Барысу" победу над "Медвешчаком" в Загребе

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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Осасуна Валенсия 3:3
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 2:1
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 0:0
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 2:2
Словакия (U-18) Литва (U-18) 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Обод Махтаарал 3:2
Тобол Флямуртари 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Витязь 1:2
Салават Юлаев Спартак 5:3
Металлург Мг ХК Сочи 3:5
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 3:4 Б
Сарыарка Спутник 2:1
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 3:5
Алтай (мол) Реактор (мол) 1:2
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 2:1 Б
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Италия (U-18) Китай (U-18) 4:2
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 5:1
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 2:4
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 5:0
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 10:0
Иртыш Темиртау 5:3
Кулагер Алматы 0:1
Бейбарыс Горняк 3:2 ОТ
Номад Алтай-Торпедо 2:0
Арлан Астана 2:1
Иртыш Темиртау 0:3
Кулагер Алматы 4:3
Номад Алтай-Торпедо 4:0
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 77:59
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 103:73
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 6:4
Кайрат Актобе 5:2
Кайрат Актобе 6:1
Жетысу Аят 2:5
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 0:2
Кинг, Шведова Грёнефельд, Пешке 2:0
Возняцки Путинцева 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Бертенс Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Эбден Голубев 2:0
Донской Попко 2:1
Бублик Де Греф 2:1
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз 3:0
Алматы Атырау 3:0
Павлодар Есиль СК 0:3
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 13:00
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Дания (U-18) Китай (U-18) 1:0
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 13:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
>>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Амур Динамо Мн 15:30
Куньлунь Ред Стар Йокерит 17:30
Салават Юлаев Торпедо НН 20:00
Локомотив Ак Барс 22:30
Металлург Мг Спартак 20:00
ЦСКА Сибирь 22:30
Медвешчак Автомобилист 23:55
Слован Барыс 23:55
Адмирал Йокерит 13:00
Куньлунь Ред Стар Динамо Мн 15:30
Локомотив Нефтехимик 20:00
Трактор Спартак 17:30
СКА Сибирь 20:00
Слован Югра 22:00
Барыс Салават Юлаев 19:30
Металлург Нк Барыс 18:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Торпедо УК Ижсталь 18:30
Сарыарка Торос 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Реактор (мол) 13:00
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Ноттингем Пантерс 23:55
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Кулагер Астана 19:00
Горняк Арлан 19:00
Кулагер Астана 17:00
Горняк Арлан 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Темиртау Номад 17:00
Темиртау Номад 17:00
Алматы Иртыш 17:00
Астана Горняк
Иртыш Кулагер
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Номад Алматы
Арлан Алтай-Торпедо
Иртыш Кулагер
Астана Горняк
Бейбарыс Темиртау
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Каспий 19:00
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Порт Пярну Барсы Атырау 23:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Есиль СК Алматы 13:00
ТНК "Казхром" Алтай 15:00
Тараз Павлодар 17:00
Алматы Тараз 13:00
Атырау Есиль СК 15:00
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 13:00
ТНК "Казхром" Алматы 15:00
Алтай Павлодар 17:00
Алматы Алтай 13:00
Атырау ТНК "Казхром" 15:00
Есиль СК Тараз 17:00
ТНК "Казхром" Есиль СК 13:00
Алтай Атырау 15:00
Павлодар Алматы 17:00
Есиль СК Алтай 13:00
Тараз ТНК "Казхром" 15:00
Атырау Павлодар 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Лестер Сити Челси 23:30
Эвертон Манчестер Сити 19:30
Манчестер Юнайтед Ливерпуль 22:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Малага Реал Сосьедад 01:45
Леганес Атлетик 18:00
Барселона Лас-Пальмас 21:15
Атлетико М Бетис 23:30
Депортиво Вильярреал 01:45
Сельта Алавес 01:45
Валенсия Эспаньол 17:00
Севилья Реал М 01:45
Спортинг Х Эйбар 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Кротоне Болонья 23:00
Интер Кьево 01:45
Кальяри Дженоа 17:30
Удинезе Рома 20:00
Фиорентина Ювентус 01:45
Торино Милан 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Кайрат Кукеси
Окжетпес Азербайджан (U-21)
Тобол Партизани
Шахтер КСМ Политехника Яссы
Ордабасы Габала
Кайрат Оренбург
Кыран Сабаил
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Мирза, Стрыцова-Заглавова Кинг, Шведова 13:30
Теннис. Турнир "Большого шлема" - Открытый Чемпионат Австралии 2017
Коппейанс Босуэлл 05:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Мс Астана 22:00
Динамо Мс Астана 22:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив 14:00
Акжайык Локомотив
Акжайык Маяк
Акжайык Маяк
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) 19:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины) 19:30
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Аят Кайрат
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Дубли Боченски и Доуса принесли "Барысу" победу над "Медвешчаком" в Загребе

Астанинский клуб по ходу игры позволил сопернику отыграть две шайбы.

21 Комментарий
Фото пресс-службы "Барыса"
Фото пресс-службы "Барыса"

Хоккеисты "Барыса" одержали победу над хорватским "Медвешчаком" в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ, передает корреспондент Vesti.kz

Игра проходила в Загребе в ночь с 11 на 12 января и завершилась со счетом 5:4 в пользу астанинского клуба. С более подробной статистикой встречи вы можете ознакомиться здесь.

В первом периоде команды не смогли отличиться, зато результативным получился второй. Счет был открыт на 29-й минуте, а автором шайбы стал капитан "Барыса" Брэндон Боченски. Довольно быстро "Медвешчак" восстановил равновесие - на 31-й минуте большинство использовал Александр Жиру, но спустя 40 секунд преимущество в одного игрока реализовал уже Боченски

Богатым на события получился и третий период, по ходу которого "Барыс" едва не упустил победу. На шайбу Найджела Доуса на 44-й минуте у "Медвешчака" ответили Кирилл Воронин на 45-й и Иржи Смейкал на 52-й, сделавший счет 3:3. 

В самой концовке "Барыс" смог довести матч до победу. На 57-й минуте дубль оформил Доус, а на 59-й уже пустые ворота поразил канадец Бренадан Шиннимин. Все, что удалось "Медвешчаку" - это сократить отставание благодаря шайбе Горана Безины в большинстве за 40 секунд до сирены. 

Для "Барыса" эта победа стала 24-й в сезоне - с 71 очком астанинский клуб идет на шестом месте в Восточной конференции. В свою очередь "Медвешчак", потерпевший 28-е поражение, с 62 баллами занимает десятую строчку на Западе. 

Следующий матч "Барыс" проведет в ночь с 13 на 14 января в Братиславе. Игра со "Слованом" начнется в 00:00 по времени Астаны и будет показана в прямом эфире телеканала KazSport.

Просмотров: 1142  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
Бегалы Шахабаев Сегодня 02:29
Статус: Дублёр
Рейтинг: 195
Руский Коментатор просто бесил меня целую йгру. А так с победой. Не живая игра было чето
Ответить 1
 
Ерлан Сейтхалиев Сегодня 02:29
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
с победой
Ответить 0
 
Фанат Сегодня 02:30
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1117
Всех с ПОБЕДОЙ !!! Есть три ОЧКА !!! Первое звено МОЛОДЦЫ !!! БРАВО ШИНИМИН !!!
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Фанат Сегодня 02:32
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1117
Доус вперед за Мозякиным--догони и перегони!!!
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Жомарт Габдуллин Сегодня 02:32
Статус: Юниор
Рейтинг: 92
Молорики!! С победой, мужики!!
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Lampa Bumaga Сегодня 02:35
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
Медвешчак был грузным ,Барыс катался легко .Был более мобильнее и живее .Радует ,что нет прежней суеты .Из зоны выходят пасом .В общем все здорово!
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Heatley Сегодня 02:40
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 550
Всех с валидольной победой !!! ШИННИ Красавец !!! Давно надо было первой тройке урезать время ,как это было в первом периоде !!! Сразу после этого прорвало их , Боченски наконец то забил и пошло дело !!! Но Шиннимин как поборолся и какой нужный гол забил ,хоть и в пустые ворота,и тут же сомнительное удаление (судейский беспредел продолжается ) но все равно молодцы победили хоть и нервы помотали !!! Радует Михайлис вкатился хорошо ,вообще их тройка молодцы с Пьером и Шиннимином классно вкатился Панюков молодец -давно молодым надо было давать играть ГРЕНЦА еще надо подключить !!! А так очень нужные три очка !!! С победой !!! Вперед БАРЫС !!! P.S Согласен с мнением про русского комментатора по КАЗСПОРТУ как комментирует так шайба и говорит как будто против Барыса топит пример цитата """Александр Жиру автор ПОКА первой шайбы в ворота Барыса надеемся что ПОКА ,)))Как так можно сказать не понимаю и таких примеров масса !!! С ПОБЕДОЙ ВСЕХ !!!
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Lampa Bumaga Сегодня 02:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 61
Heatley,Если заметил ,то Боченский начал играть после того как сперва совершил две грубые ошибки в первом периоде .Такое ощущение ,как будто он играет расхлябанно и несерьезно ,в пол силу .Но если хочет забить ,то забьет ,потому что у него есть великолепное мастерство .
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Heatley Сегодня 03:03
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 550
Lampa Bumaga, Да полностью согласен,Боченски игрок классный и в нужную минуту в нужный момент забьет или пас отдаст -просто у него сейчас спад какой то идет и первая шайба очень нужна ему была и потом сразу заметно стало как глаза заблестели у него и пошло дело у первой тройки -в такие моменты ,когда у первой тройки не идет игра (первый период) надо туда или Шиннимина или Сен Пьера !!! Ну это уже лирика -главное ОЧЕНЬ нужная победа и в турнирном и психологическом плане !!! Вперед Барыс !!!
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серик Сегодня 02:42
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
С победой! Сегодня Барыс выиграл по старому принципу, нам забейте сколько можете, а мы забьем сколько захотим! В принципе было хорошее движение, было видно желание победить, первая пятерка вышла заряженной, но в обороне по прежнему проблемы, да и Карлссон временами спал, Пушкарев на ровном месте удаления зарабатывал, чем обеспечил нервную концовку, к ПО надо исключить такие пробелы, и все будет норм
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prymypyl Сегодня 02:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1433
Вымученная победа и равная игра повезло в общем.У Медвешчака ушли все ведущие игроки и ничего играют вполне неплохо.
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Рауан Еркебаев Сегодня 02:46
Статус: МСМК
Рейтинг: 733
Наконецто Боча проснулся вот что радует концовка как всегда фирменная валидольная Барысовская
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Mox Сегодня 02:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1112
Карлсон обиделся, что комментатор называл его ларсоном и скосячил разок другой...) С победой, в Братиславу за победой!
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Allen Tontin Сегодня 02:47
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Шинимин красавчик до конца боролся,нужный гол.карлсон какой то сонный.,две шайбы его косяк,михайлис неплохо двигался,пушкарев два удаления заработал ,в общем нормально.доус и боченский молодцы
Молодцы барсики.,порадовали!!
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Степан Довгань Сегодня 02:48
Статус: Юниор
Рейтинг: 58
С победой! Молодцы! А комментатор что-то "за базарился" ))) походу в диверсант ))) Это все мелочь! Главное победа! Еще в дальнейшем судьи будут ломать игру Нашим! Но мы Выстоим! Алга Барыс! Вперед к ПОБЕДАМ!
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Мурат Муратов Сегодня 02:48
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 528
Михайлис молодое дарование. Костя Пушкарев сильно играет, за результат сильно переживает, отсюда и ошибки, а так молодец. Боча наконец таки забил... Барыске рахмет за победу, три очка не пахнут. Даешь плей офф в этом сезоне!!!
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Серик Жаксыбаев Сегодня 02:50
Статус: МСМК
Рейтинг: 717
С победой. Видно было что играли сегодня легко, особенно первое звено. Кажется площадка маленькая и это североамериканцам поглощения видимо. Михайлис и Панюков порадовали сегодня. Вперёд за ещё одной победой
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Любаша ... Сегодня 02:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 135
Всем привет из Загреба!!! Всех с победой. Едем дальше с командой.
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Андрей Корб Сегодня 03:02
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 248
По сегодняшней игре Барыса можно сказать ,что пришёл пипец всему. Что это было вообще! Сегодня пятерки смело могли выходить втроём,потому как защиты не было никакой. Все как всегда смотрят хоккей.Карлссон тоже вышел покурить по моему.Все шайбы в наши ворота мог ловить.Занковец не угадывает с вратарями.Такое ощущение как будто он из гостей приходит на матч,и кто первый ему навстречу попался того и ставит.Никакой игры вообще нет.В зону еле -еле соперника входим,и сразу потеряли и бегут сломя голову назад и не успевают. Из своей опять нормально выйти не могут.Ни пасом ,ни обводкой. Каждый сам по себе .Тривино ,Сен Пьер. Я не знаю,ну это же ведь видно и дураку не идёт игра у пятерки,не подходят друг другу.Ищи нормальное сочетание.Нет б..я всанет как истукан лысый .Савченко и Липин ,два беременных защитника в одной паре.Шалапов ,Трясунов два руко.опа Из ошибки Шалапова в прошлой игре забили нам.И сегодня тоже Шалапов во все красе....В большинстве на хрена выпускать Сен Пьера,он не закрывает синюю,не обладает мощным броском.выпусти ты Савченко ,зачем спрашивается тогда его держать в команде.У него мощнейший удар,надо же использовать это.И потом идёт бросок Гарнет отбивает перед собой и никого на добивании.
Я сегодня чуть телик не разбил ,от такой игры.Даже когда мы летели СКА 0-9 я так не нервничал. А масло в огонь подливало мычание комментатора КазСпорт на русском я имею ввиду. И работа местного оператора и режиссёра на матче.Пока он показывал нам заброшенные шайбы ,там уже пол периода прошло,я так и не понял за что были первые удаления у обоих команд.Или покажет нам рыжую физиономию Дуайера,оно нам надо.Ему бы только порно снимать в замедленном действии.Хотя игра Барыса сегодня как раз из этого жанра.А комментатору надо похороны комментировать никакой эмоции ,чё то там мычит под нос,за упокой)))).Одно только радует три очка.не хотел никому настроение портить,да думаю почему это только одному должно быть хреново на ночь.)))) Спокойной ночи ДОСТАР)))
Ответить -1
 
Heatley Сегодня 03:13
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 550
Андрей Корб,Про комментатора согласен -он как то одно время уже комментировал -ну ладно сонный голос как начинает так шайба и при чем даже у простых болелов есть суеверия хоккейные а он комментатор -начать матч со слов ЭТО НЕ СЧАСТЛИВАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ БАРЫСА ))) как такое можно говорить "показывают А,ЖИРУ он говорит А ЖИРУ автор ПОКА единственной шайбы в ворота Барыса ,надеемся что ПОКА ",и масса таких примеров далек он от хоккея !!! Насчет трех очков очень нужные и в турнирном положении и в психологическом !!! С Победой !!Вперед БАРЫС !!!
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Lapochka Lapulya Сегодня 03:07
Статус: Профи
Рейтинг: 356
Всех с победой. Из всех шайб понравился второй гол Доуса и особенно трудовая, забитая ценой микротравмы шайба Шиннимина.

ПиСы. Русскоязычный комментатор жжет: несколько раз называл Карлсона Хенриком Ларсоном ))))
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