Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Медвешчаком"

Встреча команд пройдет в Загребе.
Сегодня 14:01
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 11 января, астанинский "Барыс" сыграет с загребским "Медвешчаком" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Загребе. Начало прямой трансляции на телеканале KazSport в 23:50 по времени Астаны.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, явного фаворита в предстоящем противостоянии нет, однако небольшое преимущество на стороне гостей. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.33, тогда как на успех "Медвешчака" - 2.46. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.15.
Добавим, что "Барыс" с 68 очками (47 игр) занимает шестое место в Восточной конференции. В активе "Медвешчака" 62 балла (48 матчей) и десятое место на "Западе".
Встреча команд пройдет в Загребе. Начало прямой трансляции на телеканале KazSport в 23:50 по времени Астаны.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, явного фаворита в предстоящем противостоянии нет, однако небольшое преимущество на стороне гостей. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.33, тогда как на успех "Медвешчака" - 2.46. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.15.
Добавим, что "Барыс" с 68 очками (47 игр) занимает шестое место в Восточной конференции. В активе "Медвешчака" 62 балла (48 матчей) и десятое место на "Западе".