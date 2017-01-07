"Барыс" отправил Рымарева в "Торпедо"

Между клубами существует договоренность о переходе хоккеистов.
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Евгений Рымарев. Фото с сайта ХК "Торпедо"
Казахстанский нападающий Евгений Рымарев продолжит карьеру в ХК "Торпедо", сообщается на сайте усть-каменогорского клуба.
Хоккеист будет выступать под 22 игровым номером. Переход Рымарева состоялся в рамках договора о сотрудничестве между "Торпедо" и ХК "Барыс", в рамках которого в Усть-Каменогорске также играет форвард Талгат Жайлауов, а недавно в столичный клуб был возвращен нападающий Никита Михайлис.
В нынешнем сезоне КХЛ Рымарев провел за "Барыс" 40 матчей, в которых забросил пять шайб и сделал 12 голевых передач.