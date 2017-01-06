Язык не повернется кого-то упрекнуть - Занковец о поражении "Барыса"

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Йокерит СКА 3:2
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Медвешчак Адмирал 1:4
Авангард Локомотив 3:2
Ак Барс Металлург Мг 0:2
Барыс Торпедо НН 1:3
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 1:7
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 5:2
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 82:49
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Шведова Броди 0:2
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир ATP Сидней (Австралия) 2017
Бартон Кукушкин 2:0
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 1:1
Реал М Гранада 5:0
Эйбар Атлетико М 0:2
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 4:8
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Реал Сосьедад Севилья 0:4
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 2:1
Удинезе Интер 1:2
Дженоа Рома 0:1
Ювентус Болонья 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Торпедо НН 1:3
Слован Адмирал 0:0
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 6:2
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 0:3
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 1:0
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 4:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Нижний Новгород 93:84
Зенит СПб Химки 2:5
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 51:70
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Кинг, Шведова Юрак, Родионова 2:0
Бенчич Путинцева 0:1 ТП
Теннис. Турнир WTA Хобарт (Австралия) 2017
Воскобоева Парментье 2:0
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Динамо-Уралочка Айша-Биби 20:14
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Слован Адмирал 0:0
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Торпедо УК Торос 17:00
Сарыарка Ижсталь 17:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 1:0
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Великобритания (U-18) 18:00
Дания (U-18) Италия (U-18) 21:30
Китай (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Бейбарыс Риттен Спорт 01:00
Ноттингем Пантерс Бейбарыс 20:00
Риттен Спорт Оденсе Бульдогс 23:55
Оденсе Бульдогс Бейбарыс 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Арлан Астана
Иртыш Темиртау
Кулагер Алматы
Номад Алтай-Торпедо
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Алматы Иртыш
Темиртау Номад
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Химки 2:5
Химки Астана 20:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Командные соревнования. Спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Ювентус Болонья 01:45
Футбол. Международный юношеский (U-18) турнир "Мемориал Гранаткина" 2017
Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
Бондаренко, Путинцева Хингис, Вандевеге 06:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят 17:00
Кайрат Актобе 18:00
Кайрат Актобе 14:00
Жетысу Аят 15:00
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
Спринт. 7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:45
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Язык не повернется кого-то упрекнуть - Занковец о поражении "Барыса"

А Петерис Скудра назвал залогом победы сплоченный коллектив.

Ссылки по теме:

10 Комментариев
Эдуард Занковец. Фото пресс-службы "Барыса"
Эдуард Занковец. Фото пресс-службы "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец назвал причины поражения в матче с нижегородским "Торпедо". 

Игра регулярного чемпионата КХЛ проходила в Астане сегодня, 8 января, и завершилась со счетом 1:3 в пользу российского клуба. У "Барыса" автором единственной шайбы стал Дастин Бойд. 

- И по движению, и по настрою, и по самоотдаче матч получился хороший. В принципе, язык не повернется кого-то упрекнуть - играли команды, которые хотели победить.

К сожалению, мы не реализовали моменты, которые были, соперник воспользовался своим шансом, плюс здорово отработал в обороне. Поэтому игра, в принципе, - тонкая грань от победы к поражению. К сожалению, нам не то чтобы не сопутствовала удача, нам не хватило возле ворот соперника опять же агрессии, - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса".

-За две игры - одна шайба, что-то случилось с реализацией?

- Раз одна шайба за две игры, то да, что-то случилось. Знаете, было бы хуже, если бы моментов вообще не было, и по броскам, и по голевым моментам они есть, не пропали. Где-то не хватило хладнокровия. Огромное желание забить не всегда помогает, иногда у ворот необходимо и хладнокровие. Будем отрабатывать, надеюсь, что в будущем, в следующих играх все будет нормально.

- Большинство идет тяжело, хоть и реализовали сегодня, раньше у нас как-то легче было с реализацией лишнего?

- Знаете, оно никогда легко не давалось, и чем дальше идет сезон, тем соперники больше изучают игру оппонентов. Поэтому легче уж точно не будет, будет в любом случае тяжелее.

- Никита Михайлис уже в команде, планируете подключать его в ближайших играх?

- Никита едет с нами в поездку.

- При розыгрыше большинства, когда Сен-Пьер меняет защитника, эта схема не срабатывает уже несколько матчей, но вы ее держите. Хотелось бы понять, почему у нас не бывает Савченко на большинстве, хотя в свое время он много шайб забрасывал?

- На данный момент, тех ребят, которых мы используем в большинстве, есть на это причина. Здесь не только нужен сильный бросок, здесь должен быть и быстрый пас. Ребята, которые сейчас выходят, они как раз обладают этим. Нам, безусловно, нужно терпение, продолжать работать, и это не значит, что эти ребята будут продолжать постоянно играть. Конечно, мы будем искать какие-то варианты усиления.

Исход матча прокомментировал и главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра.

"Спасибо "Барысу" за игру. Хотел бы поздравить молодежную сборную России с "бронзой" чемпионата мира. У нас с турнира вернулся Кирилл Ураков, который с утреннего самолета сразу же вышел и сыграл - ему большое спасибо. Очень непростая игра, мы обратили внимание на нашу командную психологию. Мне очень понравился сегодня коллектив - боевой, единый коллектив и на лавке, и на льду. Те удаления, которые мы нахватали, ребята вышли и отработали друг за друга, блокировали броски. Считаю, что это, в принципе, основное, за счет чего мы выиграли сегодня, мы победили за счет такого сплоченного коллектива", - сказал Скудра. 

Следующую игру "Барыс" проведет в ночь с 11 на 12 января в Загребе, где встретится с "Медвешчаком". Матч, который начнется в 00:00 по времени Астаны, в прямом эфире покажет телеканал KazSport. 

Просмотров: 1562  Комментариев: 10
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Allen Tontin Сегодня 20:50
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Все идет по плану
Ответить 1
 
prymypyl Сегодня 20:53
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1429
А себя?
Ответить -1
 
Бек.kz Сегодня 20:59
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
Дежавю....где то я уже эт слышал) про большинство смешно скащано "надеюсь будем отрабатывать" :)))))
Ответить 1
 
Бейбут Есмурзин Сегодня 21:00
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 261
Хотя бы раз скажи всю вину за поражение беру на себя.
Ответить 1
 
серик Сегодня 21:01
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
как будто Барыс играл не дома, а третья игра на выезде, а не Торпедо. Да Торпедо действительно был коллективом, не то что игроки Барыса, никакой комбинации, забросы вперед, в надежде кто-то подхватит шайбу, но это не всегда удается, и много сил тратится, в своей зоне Шалапов, Савченко, Трясунов постоянно трясутся, и слепо выбрасывают, во многих случаях отдает безвольно сопернику. Вот Савченко играет с момента создания КХЛ по моему, но так и не научился играть, как был средненким, так и остался, все дрожит как мальчик, который в первый раз играет, А Боченски уже истратил все свои ресурсы, пришел к черте, дальше нет сил у него. Вообщем уровень средненький
Ответить 1
 
Kairat A. Сегодня 21:09
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
Молодец Петерис Скудра!!! Уже который год работает в системе "Торпедо" и команда без звезд прогрессирует из года в год и постоянно треплет нервы в "ПО" грандам на "Западе"! И что самое интересно в команде нет ярко выраженных звезд, а команда просто БЛЕСК!!!
Ответить -1
 
Allen Tontin Сегодня 21:19
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
В торпедо тренеров не меняют как в барысе
,к плейофф выйдут на пик формы.,занковец нормальный тренер..,игроки у нас слабенькие
Ответить 0
 
Heatley Сегодня 21:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 545
На каждой конференции одно и тоже -ну раз видны проблемы с большинством с реализацией и т д и это признается тренерами -то почему об этом говорить постоянно а НЕ ПРИНИМАТЬ МЕРЫ !!! Такое ощущение что все все понимают в тренерском штабе а мер не принимают -каждый раз одно и тоже !!! Хоть раз бы сказал -Да я беру вину за поражение на себя и все !!! Что разводить сопли -это не получается то не получается,так делайте что то с этим а не словами разбрасывайтесь -так шло все хорошо 6 е место и еще победа и закрепились бы там и спокойно доигрывали без нервов до плей офф -так нет же нужен валидол ))) Мнение мое никому не навязываю !!!
Ответить 0
 
Kairat A. Сегодня 21:46
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1288
Heatley! Андрей, а какой сегодня кравчик Пуллен!!! Два просто "мега-сейва" сделал, так глядишь и "Карли" на лавку присядет!!!
Ответить -1
 
Fankz Сегодня 21:38
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3420
По ходу соперники лучше изучили "Барыс", чем Занковец&компания
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть