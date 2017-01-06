Язык не повернется кого-то упрекнуть - Занковец о поражении "Барыса"

А Петерис Скудра назвал залогом победы сплоченный коллектив.

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец назвал причины поражения в матче с нижегородским "Торпедо".

Игра регулярного чемпионата КХЛ проходила в Астане сегодня, 8 января, и завершилась со счетом 1:3 в пользу российского клуба. У "Барыса" автором единственной шайбы стал Дастин Бойд.

- И по движению, и по настрою, и по самоотдаче матч получился хороший. В принципе, язык не повернется кого-то упрекнуть - играли команды, которые хотели победить.

К сожалению, мы не реализовали моменты, которые были, соперник воспользовался своим шансом, плюс здорово отработал в обороне. Поэтому игра, в принципе, - тонкая грань от победы к поражению. К сожалению, нам не то чтобы не сопутствовала удача, нам не хватило возле ворот соперника опять же агрессии, - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса".

-За две игры - одна шайба, что-то случилось с реализацией?

- Раз одна шайба за две игры, то да, что-то случилось. Знаете, было бы хуже, если бы моментов вообще не было, и по броскам, и по голевым моментам они есть, не пропали. Где-то не хватило хладнокровия. Огромное желание забить не всегда помогает, иногда у ворот необходимо и хладнокровие. Будем отрабатывать, надеюсь, что в будущем, в следующих играх все будет нормально.

- Большинство идет тяжело, хоть и реализовали сегодня, раньше у нас как-то легче было с реализацией лишнего?

- Знаете, оно никогда легко не давалось, и чем дальше идет сезон, тем соперники больше изучают игру оппонентов. Поэтому легче уж точно не будет, будет в любом случае тяжелее.

- Никита Михайлис уже в команде, планируете подключать его в ближайших играх?

- Никита едет с нами в поездку.

- При розыгрыше большинства, когда Сен-Пьер меняет защитника, эта схема не срабатывает уже несколько матчей, но вы ее держите. Хотелось бы понять, почему у нас не бывает Савченко на большинстве, хотя в свое время он много шайб забрасывал?

- На данный момент, тех ребят, которых мы используем в большинстве, есть на это причина. Здесь не только нужен сильный бросок, здесь должен быть и быстрый пас. Ребята, которые сейчас выходят, они как раз обладают этим. Нам, безусловно, нужно терпение, продолжать работать, и это не значит, что эти ребята будут продолжать постоянно играть. Конечно, мы будем искать какие-то варианты усиления.

Исход матча прокомментировал и главный тренер "Торпедо" Петерис Скудра.

"Спасибо "Барысу" за игру. Хотел бы поздравить молодежную сборную России с "бронзой" чемпионата мира. У нас с турнира вернулся Кирилл Ураков, который с утреннего самолета сразу же вышел и сыграл - ему большое спасибо. Очень непростая игра, мы обратили внимание на нашу командную психологию. Мне очень понравился сегодня коллектив - боевой, единый коллектив и на лавке, и на льду. Те удаления, которые мы нахватали, ребята вышли и отработали друг за друга, блокировали броски. Считаю, что это, в принципе, основное, за счет чего мы выиграли сегодня, мы победили за счет такого сплоченного коллектива", - сказал Скудра.

Следующую игру "Барыс" проведет в ночь с 11 на 12 января в Загребе, где встретится с "Медвешчаком". Матч, который начнется в 00:00 по времени Астаны, в прямом эфире покажет телеканал KazSport.