Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Торпедо"

Игра пройдет в Астане. Начнется в 17:00 по местному времени.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 8 января, астанинский "Барыс" сыграет с нижегородским "Торпедо" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворита в этом матче нет. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.42, такой же коэффициент на успех и у "Торпедо". На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.00.
Матч пройдет в Астане. Начнется в 17:00 по местному времени. Его в прямом эфире покажет телеканал KazSport. На данный момент астанинский клуб имеет 68 очков и занимает шестое место в Восточной конференции.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворита в этом матче нет. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.42, такой же коэффициент на успех и у "Торпедо". На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.00.
Матч пройдет в Астане. Начнется в 17:00 по местному времени. Его в прямом эфире покажет телеканал KazSport. На данный момент астанинский клуб имеет 68 очков и занимает шестое место в Восточной конференции.