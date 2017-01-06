Магнитогорский "Металлург" и ЦСКА первыми из команд КХЛ оформили выход в плей-офф

Обе команды набрали больше 100 очков.
Вчера 23:20
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Фото © РИА Новости. Максим Богодвид
Магнитогорский "Металлург" и московский ЦСКА стали первыми из команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые обеспечили себе выход в плей-офф турнира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Магнитка" в гостевом матче регулярного чемпионата выиграла у казанского "Ак Барса" со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Голы у победителей забили Сергей Мозякин (28-я минута) и Ян Коварж (31-я). Голкипер гостей Василий Кошечкин провел шестой матч на ноль в сезоне.
Благодаря этой победе "Металлург" набрал 102 очка и досрочно гарантировал себе место в восьмерке сильнейших клубов Восточной конференции КХЛ.
ЦСКА также в гостях обыграл минское "Динамо" со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0), одержав третью победу подряд. В составе армейцев шайбы забросили Кирилл Петров (30-я минута), Иван Телегин (30-я) и Максим Мамин (50-я). У "Динамо" отличился Александр Павлович (12-я).
ЦСКА в 47 матчах регулярного чемпионата набрал 107 очков и также досрочно гарантировал себе место в первой восьмерке Западной конференции.
"Магнитка" в гостевом матче регулярного чемпионата выиграла у казанского "Ак Барса" со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0). Голы у победителей забили Сергей Мозякин (28-я минута) и Ян Коварж (31-я). Голкипер гостей Василий Кошечкин провел шестой матч на ноль в сезоне.
Благодаря этой победе "Металлург" набрал 102 очка и досрочно гарантировал себе место в восьмерке сильнейших клубов Восточной конференции КХЛ.
ЦСКА также в гостях обыграл минское "Динамо" со счетом 3:1 (0:1, 2:0, 1:0), одержав третью победу подряд. В составе армейцев шайбы забросили Кирилл Петров (30-я минута), Иван Телегин (30-я) и Максим Мамин (50-я). У "Динамо" отличился Александр Павлович (12-я).
ЦСКА в 47 матчах регулярного чемпионата набрал 107 очков и также досрочно гарантировал себе место в первой восьмерке Западной конференции.