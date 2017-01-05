Эдуард Занковец прокомментировал поражение "Барыса" в матче с "Сочи"

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Борнмут Арсенал 3:3
Тоттенхэм Челси 2:0
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Югра Торпедо НН 0:2
Автомобилист ХК Сочи 1:5
Барыс Спартак 3:0
Металлург Нк Локомотив 1:2
Сибирь Динамо М 2:5
Ак Барс Салават Юлаев 1:2 Б
Йокерит СКА 3:2
Югра Спартак 5:2
Барыс ХК Сочи 0:4
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 9:18
Югра Айша-Биби 12:11
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 19:15
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
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Тигры Астаны ТТТ 46:99
Теннис. Турнир серии ITF - "Лос-Анджелес (США) - 2017"
Каловелонис, Хабибулин Перейра, Рапп 2:0
Бэмбридж, Солсбери Каловелонис, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир WTA. Шэньчжэнь (Китай) 2017
Атаво, Сюй Хань, Воскобоева 2:0
Теннис. Турнир WTA Сидней (Австралия) 2017
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Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Спартак 5:2
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Тигры Астаны ТТТ 46:99
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Спринт. 7,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:15
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальная гонка, 10 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) 15:45
Индивидуальная гонка, 5 км. Свободный стиль. Этап 6. Тоблах (Италия) (женщины) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
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Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Эспаньол Депортиво 01:45
Реал М Гранада 18:00
Эйбар Атлетико М 21:15
Реал Сосьедад Севилья 01:45
Вильярреал Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Наполи Сампдория 01:45
Удинезе Интер 17:30
Дженоа Рома 20:00
Ювентус Болонья 01:45
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Литва (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Казахстан (U-18) 17:15
Казахстан (U-18) Азербайджан (U-18) 15:00
Словакия (U-18) Литва (U-18) 17:15
Литва (U-18) Казахстан (U-18) 15:00
Азербайджан (U-18) Словакия (U-18) 17:15
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Авангард Локомотив 17:00
Ак Барс Металлург Мг 20:00
Барыс Торпедо НН 17:00
Слован Адмирал 22:00
Медвешчак Барыс 23:55
Слован Барыс 23:55
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Торпедо УК Молот-Прикамье 18:30
Сарыарка Спутник 19:00
Торпедо УК Спутник 18:30
Сарыарка Молот-Прикамье 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Алтай (мол) Спутник (мол) Ал 17:00
Снежные Барсы (мол) Реактор (мол) 17:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Алтай (мол) Реактор (мол) 18:30
Снежные Барсы (мол) Спутник (мол) Ал 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею среди женских команд (U-18) 2016/17. Дивизион I. Группа В
Великобритания (U-18) Италия (U-18) 18:00
Китай (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Дания (U-18) 01:00
Италия (U-18) Китай (U-18) 18:00
Дания (U-18) Великобритания (U-18) 21:30
Казахстан (U-18) Польша (U-18) 01:00
Дания (U-18) Китай (U-18) 18:00
Италия (U-18) Казахстан (U-18) 21:30
Польша (U-18) Великобритания (U-18) 01:00
Казахстан (U-18) Дания (U-18) 18:00
Великобритания (U-18) Китай (U-18) 21:30
Италия (U-18) Польша (U-18) 01:00
Хоккей. Континентальный Кубок 2016/17
Ноттингем Пантерс Оденсе Бульдогс 21:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Бейбарыс Горняк 18:00
Арлан Астана 19:00
Иртыш Темиртау 19:00
Кулагер Алматы 19:00
Бейбарыс Горняк 20:00
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Алматы
Иртыш Темиртау
Арлан Астана
Номад Алтай-Торпедо
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Кулагер Астана
Горняк Арлан
Алматы Иртыш
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Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 19:30
Масс-старт, 15 км (Классический стиль). Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) (женщины) 16:30
Гонка преследования. 9 км. Свободный стиль. Этап 7. Валь-ди-Фьемме (Италия) 20:30
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия)
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 8. Доббиако (Италия) (женщины)
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Айша-Биби Диана 16:30
Динамо-Уралочка Айша-Биби 11:15
Биатлон. Кубок мира по биатлону 2016/17
Гонка преследования. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 16:30
Гонка преследования. 10 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Масс-старт. 15 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) 17:30
Масс-старт. 12,5 км. Этап 4. Оберхоф (Германия) (женщины) 19:40
Эстафета. 4х7,5 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:30
Эстафета. 4х6 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) (женщины) 19:30
Спринт. 10 км. Этап 5. Рупольдинг (Германия) 19:45
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Астана Нижний Новгород 16:00
Зенит СПб Химки 22:00
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Каспий Астана
Каспий Астана
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Невежис Барсы Атырау 22:00
Юрмала/Феникс Барсы Атырау 23:00
Баскетбол. Восточно-Европейская женская баскетбольная лига 2016/17
Гуд Ангелс Кошице Тигры Астаны 19:15
Тигры Астаны АЗС УМЦС Люблин 15:15
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2016/17
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Алтай Тараз
Алматы Атырау
Павлодар Есиль СК
Есиль СК Алматы
ТНК "Казхром" Алтай
Тараз Павлодар
Павлодар ТНК "Казхром"
Атырау Есиль СК
Алматы Тараз
Тараз Атырау
ТНК "Казхром" Алматы
Алтай Павлодар
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Локомотив
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Моминов Басс
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Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

Эдуард Занковец прокомментировал поражение "Барыса" в матче с "Сочи"

Астанинцы пропустили четыре шайбы.

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9 Комментариев
Эдуард Занковец. Фото пресс-службы "Барыса"
Эдуард Занковец. Фото пресс-службы "Барыса"

Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец прокомментировал поражение команды в матче с "Сочи".

Игра регулярного чемпионата КХЛ в Астане завершилась со счетом 0:4 в пользу российского клуба. Для "Барыса" это поражение стало первым в 2017 году - команда прервала трехматчевую победную серию .

- На мой взгляд, игра была примерно равна, равное количество опасных моментов в обе стороны. К сожалению, мы не смогли забить, наше большинство сработало сегодня не должным образом. Соперник, в принципе, сегодня отыграл и дисциплинировано, и строго, и с огромной самоотдачей, желанием. Без забитых голов сложно рассчитывать на победу, - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса".

- Матч был тяжелым, все-таки, какую основную причину назовете столь неудачной игры сегодня?

- Я бы сказал, что "столь неудачная игра" это по результату, я бы не отнес ее к играм, которые заслуживают такого названия. К сожалению, мы не смогли забить, в первую очередь, это игра в большинстве.

- Когда Константин Барулин приезжает к нам в Астану, он для нас как "камень преткновения", это совпадение или мы не можем подобрать к нему ключи?

- Думаю, что вратарь соперника действительно отыграл здорово, но у нас не хватило перед воротами настойчивости, агрессии, недостаточно закрывали и создавали помех вратарю. Поэтому ему в этом плане, наверное, и легче играть было, когда нет помех.

Исход матча прокомментировал и главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев, который отметил, что каждый из его хоккеистов сыграл на своем уровне. 

- Хочу поздравить ребят с победой. Показали отличную командую игру. Выполнили то задание, которое давалась на матч, и заслужили эти три очка, - сказал Буцаев после матча. 

- Ваша команда уже второй матч на выезде выигрывает с крупным счетом, вы отметили командную игру, но кого бы вы особенно выделили?

- У нас все, кто выходит на матч, кто в заявке, все два матча провели каждый на своем уровне. Почему сказал командная победа? Потому что уже вторую игру подряд выполнили то задание, которое давалось на матч.

Конечно, нам было нелегко в предыдущем месяце прошлого года, когда у нас было очень много травмированных игроков. Сейчас они вернулись в строй, набрали не оптимальную форму, но ту, которая должна быть у них. Поэтому ребята молодцы, проявили характер, проявили волю и, повторюсь, что очень правильно и грамотно сыграли.

Следующий матч "Барыс" проведет 8 января на домашней площадке. Игра с "Торпедо" из Нижнего Новгорода начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport. 

Просмотров: 1697  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Kairat A. Вчера 23:16
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1257
Когда нибудь наш "кормчий" скажет: "...это я проиграл матч и это моя ошибка, я не верно выбрал тактику и т.д....???" Все у него не ладно, то крокодил не ловиться, то не растет кокос...!" А вот фраза: " К сожалению, мы не смогли забить, наше большинство сработало сегодня не должным образом!" меня вообще убила, по моему, как Вы пришли на пост "ГТ" еще в конце сентября, с тех я игру в большинстве, так и не увидел!!! Если не ошибаюсь, мы на 20 месте по этому компоненту в рейтинге лиги!!! А ведь при Селине мы были на первом!!!
Ответить 4
 
Адлен Еркенов Вчера 23:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 79
Kairat A., точно сказал !
Ответить 0
 
Бек.kz Вчера 23:33
Статус: Любитель
Рейтинг: 12
Kairat A., При АПС за большинство и атаку ответственным был Хелминен, а седняшний ТШ по видимому не сильно напрягается в этом компоненте...
Ответить 2
 
Marat * Вчера 23:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 709
Kairat A.,ну у него тактика в большинстве какая то не наша), 4 нападающих и один защитник. А раньше бригада большинства работала и за счёт защитников. Не выводят на бросок Дээлмана, не ставит Саву. У них у обеих мощнейшие шелчки, и Баркер может залупить. Вот если вернёт прежнюю тактику, большинство заиграет. А так, такое большинство и в плей офф не поможет. А там такой компонент как большинтсво, многое решает.
Ответить 3
 
аман жума Вчера 23:21
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Тяжело играть хоккей с деревянным солдатикам
Ответить -1
 
Фанат Вчера 23:26
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1097
Признаю свою вину,я виноват в сегоднешнем проигрыше,потому что не успел написать и пожелать УДАЧИ БАРЫСУ в статье от 10.22 по времени "букмекерыоценили шансы барыса на победу в матче кхл с сочи"---обещаю исправится !!!
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Марат Сариев Вчера 23:40
Статус: Юниор
Рейтинг: 97
Ни одного защитника не оставлять на*) гнать надо вот первый номер (38) последний раз когда забил ? Не помню .
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Рустам Даханов Сегодня 00:03
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 202
Занковец ПШНХ Барыс ваще без тренера играет
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ARYSTAN Сегодня 00:12
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1887
Где наша защита? они в нападении? почему защита соперника встречают наших нападающих у нас же на территории? почему не берете их пример на заметку? надо всегда прессинговать и играть до конца а не терять шайбу возле своих ворот, ( первый гол), я не понимаю, когда ММГ и Авангард выиграли совсем другая игра была, а сегодня что случилось? мешкам проиграли или сами слили игру?
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