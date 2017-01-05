Эдуард Занковец прокомментировал поражение "Барыса" в матче с "Сочи"

Астанинцы пропустили четыре шайбы.
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Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец прокомментировал поражение команды в матче с "Сочи".
Игра регулярного чемпионата КХЛ в Астане завершилась со счетом 0:4 в пользу российского клуба. Для "Барыса" это поражение стало первым в 2017 году - команда прервала трехматчевую победную серию .
- На мой взгляд, игра была примерно равна, равное количество опасных моментов в обе стороны. К сожалению, мы не смогли забить, наше большинство сработало сегодня не должным образом. Соперник, в принципе, сегодня отыграл и дисциплинировано, и строго, и с огромной самоотдачей, желанием. Без забитых голов сложно рассчитывать на победу, - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса".
- Матч был тяжелым, все-таки, какую основную причину назовете столь неудачной игры сегодня?
- Я бы сказал, что "столь неудачная игра" это по результату, я бы не отнес ее к играм, которые заслуживают такого названия. К сожалению, мы не смогли забить, в первую очередь, это игра в большинстве.
- Когда Константин Барулин приезжает к нам в Астану, он для нас как "камень преткновения", это совпадение или мы не можем подобрать к нему ключи?
- Думаю, что вратарь соперника действительно отыграл здорово, но у нас не хватило перед воротами настойчивости, агрессии, недостаточно закрывали и создавали помех вратарю. Поэтому ему в этом плане, наверное, и легче играть было, когда нет помех.
Исход матча прокомментировал и главный тренер "Сочи" Вячеслав Буцаев, который отметил, что каждый из его хоккеистов сыграл на своем уровне.
- Хочу поздравить ребят с победой. Показали отличную командую игру. Выполнили то задание, которое давалась на матч, и заслужили эти три очка, - сказал Буцаев после матча.
- Ваша команда уже второй матч на выезде выигрывает с крупным счетом, вы отметили командную игру, но кого бы вы особенно выделили?
- У нас все, кто выходит на матч, кто в заявке, все два матча провели каждый на своем уровне. Почему сказал командная победа? Потому что уже вторую игру подряд выполнили то задание, которое давалось на матч.
Конечно, нам было нелегко в предыдущем месяце прошлого года, когда у нас было очень много травмированных игроков. Сейчас они вернулись в строй, набрали не оптимальную форму, но ту, которая должна быть у них. Поэтому ребята молодцы, проявили характер, проявили волю и, повторюсь, что очень правильно и грамотно сыграли.
Следующий матч "Барыс" проведет 8 января на домашней площадке. Игра с "Торпедо" из Нижнего Новгорода начнется в 17:00 по времени Астаны, а в прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.