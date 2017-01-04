Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Сочи"

Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30.
Сегодня 10:22
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 6 января, астанинский "Барыс" сыграет с ХК "Сочи" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, явного фаворита в этом матче нет. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.04, тогда как на успех "Сочи" - 2.82. На то что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.40.
Добавим, что "Барыс" после 45 игр занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 68 очков. В активе "Сочи" 66 баллов в 46 матчах и девятое место на "Западе".
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, явного фаворита в этом матче нет. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.04, тогда как на успех "Сочи" - 2.82. На то что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.40.
Добавим, что "Барыс" после 45 игр занимает шестое место в Восточной конференции, набрав 68 очков. В активе "Сочи" 66 баллов в 46 матчах и девятое место на "Западе".