"Спартак" подвела реализация большинства - тренер о поражении от "Барыса"

Астанчане выиграли домашний матч.
Вчера 22:34
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Алексей Ярушкин. Фото с сайта sportsdaily.ru
И. о. главного тренера московского "Спартака" Алексей Ярушкин на послематчевой пресс-конференции назвал причины поражения от "Барыса", сообщают Vesti.kz.
"Хозяев - с победой. Что касаемо игры, наверное, ключевым моментом стало большинство и реализация моментов. Имели много большинства и ничего не реализовали. В итоге по нулям", - сказал Ярушкин.
Напомним, "Барыс" в Астане одержал победу над "Спартаком" со счетом 3:0.