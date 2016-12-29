Бой Савченко с игроком "Кузни" возглавил десятку самых жестких и зрелищных драк сезона в КХЛ

Также в этот список вошла драка с участием Найджела Доуса.
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Фото с сайта ХК "Металлург" (Новокузнецк)
Бой защитника астанинского "Барыса" Романа Савченко с Евгением Виксной из новокузнецкого "Металлурга" возглавил десятку жестких и зрелищных драк текущего сезона в КХЛ по версии "Советского спорта".
"Защитники Виксна и Савченко устроили обмен колкостями, а затем решили перейти к более активным действиям и сошлись в рукопашной. Но успели обменяться лишь несколькими мощными ударами, после чего, по воле судей, отправились отдыхать на скамейку штрафников", - пишет издание.
Также в этот список вошла драка между форвардом "Барыса" Найджелом Доусом и Алексеем Васильченко ("Металлург" Нк), занявшая в рейтинге шестое место.
Отметим, что обе эти потасовки произошли в одном и том же матче, ставшем для "Барыса" первым в новом сезоне КХЛ.
С полным списком самых зрелищных кулачных поединков регулярного чемпионата КХЛ с августа по декабрь можно ознакомиться здесь.
"Защитники Виксна и Савченко устроили обмен колкостями, а затем решили перейти к более активным действиям и сошлись в рукопашной. Но успели обменяться лишь несколькими мощными ударами, после чего, по воле судей, отправились отдыхать на скамейку штрафников", - пишет издание.
Также в этот список вошла драка между форвардом "Барыса" Найджелом Доусом и Алексеем Васильченко ("Металлург" Нк), занявшая в рейтинге шестое место.
Отметим, что обе эти потасовки произошли в одном и том же матче, ставшем для "Барыса" первым в новом сезоне КХЛ.
С полным списком самых зрелищных кулачных поединков регулярного чемпионата КХЛ с августа по декабрь можно ознакомиться здесь.