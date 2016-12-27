"Барыс" отметил последний домашний матч в году мишкопадом

Благотворительная акция уже стала традиционной.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Благотворительная акция "Мишкопад" прошла после матча регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" - "Авангард" в Астане, сообщается на сайте столичного клуба.
Болельщики усыпали арену мягкими игрушками. После подсчета оказалось, что их общее количество - 763. Плюшевые презенты в ближайшее время будут распределены среди детских учреждений Астаны и Акмолинской области. А собранные средства от продажи игрушек на арене будут перечислены в благотворительный фонд.
Напомним, в последнем в 2016 году домашнем матче "Барыс" победил "Авангард" со счетом 3:1 и поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ.