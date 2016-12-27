"Барыс" отметил последний домашний матч в году мишкопадом

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 3:0
Халл Сити Манчестер Сити 0:3
Ливерпуль Сток Сити 4:1
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 3:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ФШМ (U-20) Ал 7:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 3:2
Йокерит Динамо Р 3:0
ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Ак Барс СКА 4:3 Б
Нефтехимик Северсталь 4:3
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
Барыс Авангард 3:1
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 2:1 Б
Зауралье Сарыарка 0:3
Рубин Торпедо УК 1:3
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Тигры Астаны Окжетпес 101:30
Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Евсеев Квон Сун 0:2
Попко Танума 2:0
Попко Ли 2:1
Попко Ваттанакул 2:0
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Саутгемптон Тоттенхэм 1:4
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
Попко Ваттанакул 2:0
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
Медвешчак Куньлунь Ред Стар 23:55
Югра Торпедо НН 17:30
Автомобилист ХК Сочи 18:00
Барыс Спартак 19:30
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Вест Хэм Юнайтед Манчестер Юнайтед 23:15
Борнмут Арсенал 01:45
Тоттенхэм Челси 02:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
Водное поло. Открытый чемпионат России по водному полу среди женщин - 2016/17
Штурм 2002 Айша-Биби 19:00
Обсуждаемые

Кто стал лучшим спортсменом Казахстана в 2016 году?

"Барыс" отметил последний домашний матч в году мишкопадом

Благотворительная акция уже стала традиционной.

Ссылки по теме:

3 Комментария
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"

Благотворительная акция "Мишкопад" прошла после матча регулярного чемпионата КХЛ "Барыс" - "Авангард" в Астане, сообщается на сайте столичного клуба. 

Болельщики усыпали арену мягкими игрушками. После подсчета оказалось, что их общее количество - 763. Плюшевые презенты в ближайшее время будут распределены среди детских учреждений Астаны и Акмолинской области. А собранные средства от продажи игрушек на арене будут перечислены в благотворительный фонд. 

Напомним, в последнем в 2016 году домашнем матче "Барыс" победил "Авангард" со счетом 3:1 и поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ.

Просмотров: 777  Комментариев: 3
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Fankz Сегодня 14:21
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3400
Такой мишкопад обычно после выступлений Юзуру Хани))
Молодцы, болельщики, оказывается не просто падение мягких игрушек, а благотворительная акция.
И что за традиция кидать трикотажные шапки на лед?
Ответить 0
 
Fater Сегодня 15:16
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1012
Fankz,кепки кидают на лёд если игрок сделал хет-трик....забил три гола во время игры..
Ответить 0
 
Heatley Сегодня 14:39
Статус: Профи
Рейтинг: 497
Это здорово !!! Особенно потому что благотворительная акция это !!! Классно завершили уходящий год наши парни !!! На победной ноте !!! желаю нашим парням продолжить такой победный настрой и в Новом году !!! Вперед Барыс !!!
Ответить 0
 
Закрыть
Закрыть