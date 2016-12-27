Мы пропустили два быстрых гола и потеряли нити игры - тренер "Авангарда"

Федор Канарейкин прокомментировал поражение от "Барыса".

Главный тренер ХК "Авангард" Федор Канарейкин на пресс-конференции после поражения от "Барыса" отметил, его команда хорошо сыграла в обороне.

- Хочу поздравить "Барыс" с победой. Игра сегодня была интересная и для зрителей, которые заполнили полную арену. Мы провели качественную игру в обороне. Не удался нам третий период, здесь были индивидуальные ошибки. От нападения хотелось, чтобы было больше агрессии, но на сегодняшний день это то, что мы смогли, наверное, выдавить. Хочу поздравить всех любителей хоккея с наступающим новым годом, особенно болельщиков "Авангарда". До встречи в новом году, - цитирует Канарейкина официальный сайт "Барыса".

- Как Вы сказали, в третьем периоде не хватило агрессии, Вы это связываете с усталостью или с отсутствием Соботки и Бурдасова?

- Мы пропустили быстрый гол, там была индивидуальная ошибка, что касается второй шайбы, считаю, что удачно попал игрок, очень хороший бросок. А что касается агрессии, то мы пропустили вот эти два быстрых гола, потом пошли удаления с нашей стороны, потеряли нить игры, загрузились и ситуация шла до шайбы. Концовка была важна для обеих команд, где "Барыс" забросил в пустые ворота.

Напомним, "Барыс" победил "Авангард" со счетом 3:1 и поднялся на шестое место Восточной конференции КХЛ.