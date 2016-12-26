Боченски пропустит матч с "Авангардом" из-за дополнительной дисквалификации

Форвард "Барыса" был наказан по итогам матча с "Трактором", из-за чего уже пропустил одну игру.
Сегодня 14:37
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Нападающий астанинского "Барыса" Брэндон Боченски пропустит домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с омским "Аванградом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Причиной тому стала дополнительная дисквалификация, наложенная на форварда по итогам матча с челябинским "Трактором". Ранее Боченски был дисквалифицирован на одну игру, из-за чего пропустил встречу в Астане с магнитогорским "Металлургом".
"Согласно разъяснению, пришедшему в клуб, дисквалификация нападающего по сумме всех наложенных на него взысканий составляет не один, а два матча. Таким образом, капитан астанчан не примет участие и в сегодняшней игре против омского "Авангарда", - говорится в сообщении на сайте "Барыса".
Напомним, матч "Барыс" - "Авангард" пройдет 28 декабря в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
Причиной тому стала дополнительная дисквалификация, наложенная на форварда по итогам матча с челябинским "Трактором". Ранее Боченски был дисквалифицирован на одну игру, из-за чего пропустил встречу в Астане с магнитогорским "Металлургом".
"Согласно разъяснению, пришедшему в клуб, дисквалификация нападающего по сумме всех наложенных на него взысканий составляет не один, а два матча. Таким образом, капитан астанчан не примет участие и в сегодняшней игре против омского "Авангарда", - говорится в сообщении на сайте "Барыса".
Напомним, матч "Барыс" - "Авангард" пройдет 28 декабря в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.