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Нефтехимик СКА 0:4
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ЦСКА Локомотив 2:3 Б
Йокерит Динамо Р 3:0
Нефтехимик Северсталь 4:3
Ак Барс СКА 4:3 Б
Йокерит Динамо Р 2:3 ОТ
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Павлодар-2 Алтай-2 0:3
Динамо-Костанай Актобе 2:3
Жайык Женис-Есиль СК (фарм) 3:0
Тараз-2 Ушкын-Искра 14:00
КазНАУ-Алматы (фарм) Кайсар 2:3
ТНК «Казхром-2» Динамо-Костанай 1:3
Алтай-2 Тараз-2 0:3
Актобе Жайык 3:0
Атырау-2 Мангыстау 2:3
Динамо-Казыгурт Павлодар-2 3:0
Жетысу-Жастар Кайсар 3:2
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Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
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Акжайык Универсал
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Окжетпес Иртыш 51:58
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/7"
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
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Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Металлург Нк Витязь 16:00
Авангард Динамо М 17:00
Ак Барс Трактор 20:00
Динамо Мн СКА 22:30
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Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
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Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
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Уотфорд Тоттенхэм 19:30
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Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Манчестер Сити Бернли 21:00
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
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Боченски пропустит матч с "Авангардом" из-за дополнительной дисквалификации

Форвард "Барыса" был наказан по итогам матча с "Трактором", из-за чего уже пропустил одну игру.

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17 Комментариев
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Нападающий астанинского "Барыса" Брэндон Боченски пропустит домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с омским "Аванградом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причиной тому стала дополнительная дисквалификация, наложенная на форварда по итогам матча с челябинским "Трактором". Ранее Боченски был дисквалифицирован на одну игру, из-за чего пропустил встречу в Астане с магнитогорским "Металлургом".

"Согласно разъяснению, пришедшему в клуб, дисквалификация нападающего по сумме всех наложенных на него взысканий составляет не один, а два матча. Таким образом, капитан астанчан не примет участие и в сегодняшней игре против омского "Авангарда", - говорится в сообщении на сайте "Барыса".

Напомним, матч "Барыс" - "Авангард" пройдет 28 декабря в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
Просмотров: 1320  Комментариев: 17
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Комментарии

 
 
Сергей Варчук Сегодня 14:42
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 605
КХЛ всё беспредельничает по отношению к нашим. Теперь и до Бочи добрались.
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Бахытжан Асылбеков Сегодня 14:44
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 621
Вот не хотелось этого говорить, ушемляют права Барыса как хотят. ((( . Все таки российское руководство кхл как могут, так и ставят нашему Барысу подножки. Очень не справедливо. Говорят одно, потом другое. Как они уже задолбали.
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Heatley Сегодня 14:51
Статус: Профи
Рейтинг: 465
Вообще полный судейский беспредел и беспредел КХЛ по отношению к нашему БАРЫСУ !!! Надо писать письма !!! Если они считают себя КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ лигой так пусть и относятся ко всем участникам лиги одинаково !!! Или пусть делают РОССИЙСКУЮ лигу и там по головке своих гладят !!! За удары в голову и коленом рос игроки не получают такую дискву как получают на ровном месте наши игроки !!! Я не говорю уже про судейство !!! Почему молчит Александр Корешков надо принимать меры -к концу сезона вообще засудят и дисквалификаций навыписывают нашим игрокам !!! Беспредел !!!
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Kairat A. Сегодня 15:29
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1203
Heatley!
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Kudyshev Kuat Сегодня 15:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 90
Как понят это (Согласно разъяснению, пришедшему в клуб, дисквалификация нападающего по сумме всех наложенных на него взысканий составляет не один, а два матча) ведь из начало говорили что на один матч. А теперь переобувается руководство КХЛ.
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Kudyshev Kuat Сегодня 15:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 90
Просите за вырождения с таким не адекватным решением они просто задалбали.
Ответить 2
 
Fankz Сегодня 15:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3395
юниор, пиши грамотно(( Ты хотел написать " что за выражение?" или что??
Ответить -1
 
Медеке М. Сегодня 15:18
Статус: Профи
Рейтинг: 451
Колхозная лига задолбала.)))
Ответить 2
 
Kairat A. Сегодня 15:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1203
Сволочи!!!
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 15:39
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3395
Вообще-то закон обратной силы не имеет - была дисква на один матч. Или что, не прописано в процедурах? получается, у них "закон, что дышло, куда повернешь туда и вышло"
Ответить 1
 
Вася Злобин Сегодня 15:53
Статус: Любитель
Рейтинг: 17
всё по заслугам за что боролись на то и напоролись
Ответить -3
 
Allen Tontin Сегодня 15:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
А что там с хабаровым из магнитки,который гренца чуть не убил,его наказали
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Фанат Сегодня 15:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1072
Тепличная лига !!! Зато против канадцев кишка тонка !!! НА МЧМ канадцам то попали !!!
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Allen Tontin Сегодня 16:15
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Лучше сделать казахстанскую хоккейную лигу/ кхл/как раз подходит,пригласить все нероссийские команды,российские тоже можно пригласить если хотят пусть играют,от каждой страны пригласить судей,пусть работают.,тогда будет справедливо. Милош ржига он уже устал от судейского беспредела
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Allen Tontin Сегодня 16:42
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Странно капитаны российских команд тоже общаются с судьями,никого не удаляют. Хабаров чуть не вдавил гренца в лед..,почему по нему не принято никаких мер..,почему руководство команды молча пропускает такое хамство
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ARYSTAN Сегодня 16:45
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1862
я думаю это изза того что БАРЫС "чпокнул" ММГ вот именно "чпокнул" а не просто выйграл
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Санек Васильев Сегодня 16:46
Статус: Профи
Рейтинг: 357
После "бессрочной" дисквалификации Дамира я уже ничему не удивляюсь. Это из разряда, типа а че у Боченски только на 1 матч дисква? Нет так не пойдет, одного матча маловато будет, давайте срочно поменяем регламент и влепим ему еще одну, а дальше может ченибудь еще придумаем)))) вообщем цирк уехал, а клоуны (КХЛ) остались. Этой лиге даже до АХЛ еще как пешком до Китая
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