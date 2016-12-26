Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче с "Авангардом"

Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30.
Сегодня 09:55
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 28 декабря, астанинский "Барыс" сыграет с омским "Авангардом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются гости. Так, коэффициент на победу "Авангарда" равен 1.98, тогда как на успех "Барыса" - 2.98. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.25.
Добавим, что "Барыс" с 62 очками после 43 игр занимает седьмое место в Восточной конференции. В активе "Авангарда" 87 баллов в 44 матчах и вторая строчка на "Востоке".
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются гости. Так, коэффициент на победу "Авангарда" равен 1.98, тогда как на успех "Барыса" - 2.98. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.25.
Добавим, что "Барыс" с 62 очками после 43 игр занимает седьмое место в Восточной конференции. В активе "Авангарда" 87 баллов в 44 матчах и вторая строчка на "Востоке".