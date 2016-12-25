"Барыс" выступил с заявлением о сроках восстановления Романа Старченко

Форвард астанчан переведен в список травмированных.
Сегодня 13:51
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Астанинский "Барыс" выступил с заявлением относительно сроков восстановления нападающего команды Романа Старченко.
"Хоккейный клуб "Барыс" сообщает, что появившаяся в ряде СМИ информация о том, что нападающий Роман Старченко якобы помещен в список травмированных до октября 2017 года, не соответствует действительности. При создании исходной новости была допущена опечатка. На самом деле, ожидаемый срок восстановления форварда - 20.01.2017", - говорится в сообщении на сайте клуба.
Ранее на сайте КХЛ была опубликована информация о том, что Старченко был переведен в список травмированных по 20 октября 2017 года. На данный момент "опечатка" исправлена.
Добавим, что последний раз Старченко выходил на лед в гостевом матче с владивостокским "Адмиралом" (4:1), состоявшимся 21 декабря. В той встрече он провел на льду больше девяти минут и отметился заброшенной шайбой.
После этого форвард "Барыса" пропустил две домашние игры с челябинским "Трактором" (3:4) и магнитогорским "Металлургом" (5:3).
Все в текущем сезоне КХЛ Старченко сыграл в 41 матче, в которых набрал 20 (11 голов + 9 передач) очков.
"Хоккейный клуб "Барыс" сообщает, что появившаяся в ряде СМИ информация о том, что нападающий Роман Старченко якобы помещен в список травмированных до октября 2017 года, не соответствует действительности. При создании исходной новости была допущена опечатка. На самом деле, ожидаемый срок восстановления форварда - 20.01.2017", - говорится в сообщении на сайте клуба.
Ранее на сайте КХЛ была опубликована информация о том, что Старченко был переведен в список травмированных по 20 октября 2017 года. На данный момент "опечатка" исправлена.
Добавим, что последний раз Старченко выходил на лед в гостевом матче с владивостокским "Адмиралом" (4:1), состоявшимся 21 декабря. В той встрече он провел на льду больше девяти минут и отметился заброшенной шайбой.
После этого форвард "Барыса" пропустил две домашние игры с челябинским "Трактором" (3:4) и магнитогорским "Металлургом" (5:3).
Все в текущем сезоне КХЛ Старченко сыграл в 41 матче, в которых набрал 20 (11 голов + 9 передач) очков.