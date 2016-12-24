Найджел Доус признан лучшим нападающим недели в КХЛ

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Адмирал Амур 2:3
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 1:1
Челси Борнмут 0:0
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 2:3
Югра Сибирь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 0:0
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 1:3
Жетысу Караганда 3:0
Астана Алтай 0:3
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 41:66
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 0:0
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Миддлсбро Лестер Сити 18:30
Сандерленд Ливерпуль 21:00
Эвертон Саутгемптон 21:00
Манчестер Сити Бернли 21:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Югра Сибирь 2:1
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 0:1
Рубин Сарыарка 0:0
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Найджел Доус признан лучшим нападающим недели в КХЛ

В четырех матчах он забросил шесть шайб.

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12 Комментариев
Найджел Доус. Фото с официального сайта КХЛ
Найджел Доус. Фото с официального сайта КХЛ
КХЛ определила лучших игроков 17-й игровой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги. 

Лучшим нападающим признан Найджел Доус из "Барыса", который за четыре матча забросил шесть шайб. В последней игре с магнитогорским "Металлургом" (5:3) казахстанский канадец оформил хет-трик. 

Лучшим вратарем признан Бен Скривенс ("Динамо" Минск), защитником - Илья Никулин ("Динамо" Москва), а лучшим новичком - нападающий Владимир Ткачев ("Адмирал"). 

Лучших игроков КХЛ определяет на основании статистических данных. 
Просмотров: 890  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
Динмухамед Сарсембаев Сегодня 18:32
Статус: Профи
Рейтинг: 447
Ай да, красава!!! Так держать!!! Ты лучший из лучших!!! Молодец!!! Желаю удачи в спорте и по жизни ))))
Ответить 3
 
ARYSTAN Сегодня 18:34
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1851
Красавчик Доус, может его в капитаны?
Ответить 1
 
Marat * Сегодня 18:53
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 687
желаю Найджику, в этом сезоне, наконец то обогнать Мозяку в споре бомбардиров. Осталось не много. Каждый год соревнуются между собой. Не удивительно что Мозякин всегда является лучшим снайпером в лиге, если Барыс команда одного звена, то Магнитка команда одного игрока. Все пашут на одного игрока. Если бы весь Барыс пахал только на Доуса, то давно перебил КХЛовский рекорд.
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Miras Erlanuly Сегодня 19:21
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 259
Красавчиик!
Ответить 3
 
Kairat A. Сегодня 19:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1198
Гордимся тобой Доззи!!!
Ответить 3
 
Heatley Сегодня 19:46
Статус: Профи
Рейтинг: 457
Kairat A.,
Ответить 3
 
Абдрахман Тогызбаев Сегодня 19:45
Статус: Юниор
Рейтинг: 54
Менде солай ойлаймын ол капитан команда болсын
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Heatley Сегодня 19:46
Статус: Профи
Рейтинг: 457
Красавец ДОУС !!! Так держать !!! В дальнейшем еще больше шайб и хорошей игры !!! Вот так надо играть и отдаваться игре в каждом матче !!! Настоящий пример для других игроков !!! И по праву с капитанской нашивкой вышел вчера на матч !!! Вперед БАРЫС !!!
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Kairat A. Сегодня 19:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1198
Heatley,
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Kairat A. Сегодня 20:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1198
После завершения карьеры, свитера Бочи, Доззи и Дасти должны обязательно висеть под сводами "Барыс-Арены"!!! А также там просто обязаны быть свитера В.М.Еремеева, Д.Уппера и Никки!!!
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Адлен Еркенов Сегодня 20:52
Статус: Юниор
Рейтинг: 73
Kairat A.,согласен. Давно пора сделать музей ХК Барыс. И там должны быть свитера еще многих тех, кто зажигал за Барыс: Жайляуова, Руденко, Навотны, Рыспаева, Хэдман, Литвиненко и еще многих многих, кто дарил нам яркие эмоции.
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Артур Карапетян Сегодня 20:28
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3066
Молодец, Нацджел!!! казал сам шутя, надо в каждой игре по хет-трику и обогнать Мозякина!!!Ты наше все! Гордимся, как сНе надо сомневаться в капитанстве Боченски! Все они заслуживаю апплодисментов, лучшая иностранная тройка КХЛ!!!
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