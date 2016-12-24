Найджел Доус признан лучшим нападающим недели в КХЛ

В четырех матчах он забросил шесть шайб.
Сегодня 18:13
12 Комментариев
Ссылки по теме:
- Четыре шайбы в первом периоде принесли "Барысу" победу над магнитогорским "Металлургом"
- Третий гол Доуса в ворота "Магнитки" назвали волшебным
- Найджел Доус стал рекордсменом КХЛ по количеству хет-триков
Найджел Доус. Фото с официального сайта КХЛ
КХЛ определила лучших игроков 17-й игровой недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.
Лучшим нападающим признан Найджел Доус из "Барыса", который за четыре матча забросил шесть шайб. В последней игре с магнитогорским "Металлургом" (5:3) казахстанский канадец оформил хет-трик.
Лучшим вратарем признан Бен Скривенс ("Динамо" Минск), защитником - Илья Никулин ("Динамо" Москва), а лучшим новичком - нападающий Владимир Ткачев ("Адмирал").
Лучших игроков КХЛ определяет на основании статистических данных.
Лучшим нападающим признан Найджел Доус из "Барыса", который за четыре матча забросил шесть шайб. В последней игре с магнитогорским "Металлургом" (5:3) казахстанский канадец оформил хет-трик.
Лучшим вратарем признан Бен Скривенс ("Динамо" Минск), защитником - Илья Никулин ("Динамо" Москва), а лучшим новичком - нападающий Владимир Ткачев ("Адмирал").
Лучших игроков КХЛ определяет на основании статистических данных.