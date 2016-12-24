Третий гол Доуса в ворота "Магнитки" назвали волшебным

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Жетысу-Жастар КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
ТНК «Казхром-2» Атырау-2 1:3
Актобе Мангыстау 3:2
Алтай-2 Динамо-Казыгурт 2:3
Женис-Есиль СК (фарм) Динамо-Костанай 3:1
Кайсар Тараз-2 0:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Тобол Алматинский Легион 97:87
Капшагай Казыгурт 82:62
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Уотфорд Кристал Пэлас 18:30
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Третий гол Доуса в ворота "Магнитки" назвали волшебным

Отмечается, что такое вряд ли можно повторить.

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3 Комментария
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"
Российский спортивный портал Sports.ru назвал волшебным третий гол форварда "Барыса" Найджела Доуса в ворота магнитогорского "Металлурга".

В конце первого периода "Доус не смог обработать шайбу после паса Мартина Сен-Пьера, но это не помешало ей по шикарной траектории залететь в ворота". Форвард "Барыса" за 19 минут сумел оформить хет-трик.

Для Доуса этот хет-трик стал восьмым в КХЛ и по этому показателю он стал новым рекордсменом лиги, обойдя Сергея Мозякина (7) из "Магнитки".

Добавим, что сама встреча, прошедшая в Астане, завершилась победой "Барыса" со счетом 5:3.

Просмотров: 1049  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
prymypyl Сегодня 11:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1410
Специально не получиться шедевр получился.
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Ержан79 Сегодня 11:52
Статус: Профи
Рейтинг: 480
Такое только посилу самому Доусу, шедевр просто, красивый хет-трик да еще МАГНИТКЕ на зло Мозякину))), росс коментаторы говорили что Доус обошел Ковальчука но до Мозякина далеко, вот вам господа дубль Трактору и хеттрик Магнитке 5 голов итого 28 голов против 32 Мозяки, думаю перегонит чемпионат еще не окончен...
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Сеиткамал Каримсаков Сегодня 11:54
Статус: Профи
Рейтинг: 323
эти рос комментаторы достали уже, когда этот хабаров клюшкой нагло бил по спине гренцу, они говорят: "понять можно его(хабарова), гренц симмулировал вот и не выдержал хабаров и начал разбираться, кокой на уй разбираться, он нагло лупил клюшкой по спине! хабаров сам офигел когда дали только 4 минуты! наш ГТ да же не дернулся...
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