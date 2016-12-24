Третий гол Доуса в ворота "Магнитки" назвали волшебным

Отмечается, что такое вряд ли можно повторить.
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Российский спортивный портал Sports.ru назвал волшебным третий гол форварда "Барыса" Найджела Доуса в ворота магнитогорского "Металлурга".
В конце первого периода "Доус не смог обработать шайбу после паса Мартина Сен-Пьера, но это не помешало ей по шикарной траектории залететь в ворота". Форвард "Барыса" за 19 минут сумел оформить хет-трик.
Для Доуса этот хет-трик стал восьмым в КХЛ и по этому показателю он стал новым рекордсменом лиги, обойдя Сергея Мозякина (7) из "Магнитки".
Добавим, что сама встреча, прошедшая в Астане, завершилась победой "Барыса" со счетом 5:3.
В конце первого периода "Доус не смог обработать шайбу после паса Мартина Сен-Пьера, но это не помешало ей по шикарной траектории залететь в ворота". Форвард "Барыса" за 19 минут сумел оформить хет-трик.
Для Доуса этот хет-трик стал восьмым в КХЛ и по этому показателю он стал новым рекордсменом лиги, обойдя Сергея Мозякина (7) из "Магнитки".
Добавим, что сама встреча, прошедшая в Астане, завершилась победой "Барыса" со счетом 5:3.