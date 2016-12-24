"Барыс" очень рискует, подписав канадца Брендона Шиннимина - СМИ

В 2014 году он провел 12 матчей в НХЛ.
Сегодня 00:04
6 Комментариев
Ссылки по теме:
- Четыре шайбы в первом периоде принесли "Барысу" победу над магнитогорским "Металлургом"
- Против "Металлурга" все играли самоотверженно, а Пушкарев дважды ложился под шайбу - Худяков
- "Барыс" подписал канадского нападающего
Брендон Шиннимин. Фото с сайта zimbio,com
Российское издание "Спорт-Экспресс" подготовило материал, посвященный последним новичкам клубов КХЛ.
Автор статьи Алексей Шевченко считает, что "Барыс" сильно рискует, подписав нападающего Брендона Шиннимина. Канадец заключил односторонний контракт с астанинским клубом до конца текущего сезона.
"Очень надеюсь, что в "Барысе" совершили трансфер на основе длительных изучений хоккеиста. Нет, я уверен, что Брендан Шиннимин достаточно упорный парень. Пробиться в НХЛ, являясь незадрафтованным хоккеистом, достаточно непросто, а у него в карьере целых 12 матчей за "Аризону". Смутило, что его не выбрал ни один клуб даже когда он набрал 134 очка в 69 встречах в Западной лиге, но всякое бывает.
Брендан показывал достаточно неплохую статистику в АХЛ, а в этом сезоне отправился в Швейцарию, видимо, для того, чтобы попасть на глаза европейским скаутам. И дождался приглашения из Астаны. Но мы-то знаем, что любые успехи за океаном ничего не гарантируют в нашей лиге с другими правилами и площадками. Так что "Барыс" очень сильно рискует", - пишет Шевченко.
Отметим, что в этом сезоне 25-летний Шиннимин набрал девять очков (две шайбы и семь передач) в 12 матчах за "Лангнау Тайгерс" в чемпионате Швейцарии.
Автор статьи Алексей Шевченко считает, что "Барыс" сильно рискует, подписав нападающего Брендона Шиннимина. Канадец заключил односторонний контракт с астанинским клубом до конца текущего сезона.
"Очень надеюсь, что в "Барысе" совершили трансфер на основе длительных изучений хоккеиста. Нет, я уверен, что Брендан Шиннимин достаточно упорный парень. Пробиться в НХЛ, являясь незадрафтованным хоккеистом, достаточно непросто, а у него в карьере целых 12 матчей за "Аризону". Смутило, что его не выбрал ни один клуб даже когда он набрал 134 очка в 69 встречах в Западной лиге, но всякое бывает.
Брендан показывал достаточно неплохую статистику в АХЛ, а в этом сезоне отправился в Швейцарию, видимо, для того, чтобы попасть на глаза европейским скаутам. И дождался приглашения из Астаны. Но мы-то знаем, что любые успехи за океаном ничего не гарантируют в нашей лиге с другими правилами и площадками. Так что "Барыс" очень сильно рискует", - пишет Шевченко.
Отметим, что в этом сезоне 25-летний Шиннимин набрал девять очков (две шайбы и семь передач) в 12 матчах за "Лангнау Тайгерс" в чемпионате Швейцарии.