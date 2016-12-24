"Барыс" очень рискует, подписав канадца Брендона Шиннимина - СМИ

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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 5:3
Барыс Металлург Мг 5:3
Авангард Трактор 3:1
Нефтехимик СКА 0:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Жанабаев Танампей 1:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 0:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2016
Казахстан (U-18) ЦСКА (U-18) Ал 4:1
Казахстан (U-18) Сборная Алматы (U-18) 2:1
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Караганда Астана 0:3
Иртыш-Казхром Жетысу 3:1
Алтай Алматы 3:0
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
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Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Челси Борнмут 21:00
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Саутгемптон Тоттенхэм 01:45
Халл Сити Эвертон 02:00
Манчестер Юнайтед Миддлсбро 21:00
Ливерпуль Манчестер Сити 23:30
Уотфорд Тоттенхэм 19:30
Арсенал Кристал Пэлас 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Атырау 19:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Адмирал Амур 15:30
Югра Сибирь 20:00
Йокерит Динамо Р 22:30
ЦСКА Локомотив 22:30
Ак Барс СКА 22:00
Нефтехимик Северсталь 22:00
Йокерит Динамо Р 22:30
Барыс Авангард 19:30
ЦСКА Динамо М 22:30
Куньлунь Ред Стар Адмирал 17:30
Салават Юлаев Металлург Мг 20:00
СКА Локомотив 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 18:00
Масс-старт, 10 км (Классический стиль). Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 21:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

"Барыс" очень рискует, подписав канадца Брендона Шиннимина - СМИ

В 2014 году он провел 12 матчей в НХЛ.

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6 Комментариев
Брендон Шиннимин. Фото с сайта zimbio,com
Брендон Шиннимин. Фото с сайта zimbio,com
Российское издание "Спорт-Экспресс" подготовило материал, посвященный последним новичкам клубов КХЛ. 

Автор статьи Алексей Шевченко считает, что "Барыс" сильно рискует, подписав нападающего Брендона Шиннимина. Канадец заключил односторонний контракт с астанинским клубом до конца текущего сезона. 

"Очень надеюсь, что в "Барысе" совершили трансфер на основе длительных изучений хоккеиста. Нет, я уверен, что Брендан Шиннимин достаточно упорный парень. Пробиться в НХЛ, являясь незадрафтованным хоккеистом, достаточно непросто, а у него в карьере целых 12 матчей за "Аризону". Смутило, что его не выбрал ни один клуб даже когда он набрал 134 очка в 69 встречах в Западной лиге, но всякое бывает.

Брендан показывал достаточно неплохую статистику в АХЛ, а в этом сезоне отправился в Швейцарию, видимо, для того, чтобы попасть на глаза европейским скаутам. И дождался приглашения из Астаны. Но мы-то знаем, что любые успехи за океаном ничего не гарантируют в нашей лиге с другими правилами и площадками. Так что "Барыс" очень сильно рискует", - пишет Шевченко. 

Отметим, что в этом сезоне 25-летний Шиннимин набрал девять очков (две шайбы и семь передач) в 12 матчах за "Лангнау Тайгерс" в чемпионате Швейцарии.
Просмотров: 2689  Комментариев: 6
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Комментарии

 
 
prymypyl Сегодня 00:17
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1409
Трансфер из разряда пальцем в небо.
Ответить -5
 
Андрей Корб Сегодня 00:23
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 238
Этот пи..рас Шевченко вечно не ровно дышит к Барысу.Это он постоянно троллил своими писульками Назарова.Про Рыспаева сначала гадости писал,потом вдруг он у него в одной статье чуть ли не казахским героем не стал.А всё пошло после того как Назар ,в открытую на куй его послал. Видимо злопамятный гавнюк.Хотя Назар то давно уже не ГТ Барыса. Его какое собачье дело заиграет Шиннимин(так и хочется сказать Хо Ши Мин))))) в Барысе или нет. Мало ли у нас швахов в команде.,одним больше, другим меньше.Можно подумать что Баркер пипец охрененно заиграл.Хотя в своё время был вторым или третьим номером драфта НХЛ. Так что драфт это не показатель.Главное что бы парень был с характером.,не укланялся от драк и силовых.Всё как в НХЛ и АХЛ.Так что ждём,надеемся и верим.
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Fater Сегодня 02:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1000
Андрей Корб,+++ в точку.
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Tref Krokus Сегодня 00:55
Статус: Юниор
Рейтинг: 84
с нашими пешеходами он ничем не рискует. его даже можно в футбольной Астане заиграть - все равно хуже других не будет.
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Fater Сегодня 02:52
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1000
Шевченко редиска и это знают многие.
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Viprin Viprin Сегодня 05:33
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1052
Учитывая большую "диаспору" канадцев в нашей команде Брендон надеемся Брендон заиграет и принесет большую пользу...
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