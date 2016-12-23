Против "Металлурга" все играли самоотверженно, а Пушкарев дважды ложился под шайбу - Худяков

Он поблагодарил болельщиков "Барыса" за поддержку.
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Максим Худяков. Фото с официального сайта "Барыса"
Нападающий "Барыса" Максим Худяков в интервью официальному сайту клуба прокомментировал победу над магнитогорским "Металлургом".
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:3. В первом периоде "Барыс" забросил четыре шайбы, а хет-трик оформил Найджел Доус.
"Прежде всего хочу поблагодарить от имени команды, тренерского штаба и руководства клуба болельщиков наших, которые сегодня потрясающе нас поддерживали. Надеемся, и в будущем будут поддерживать, еще больше их будет на трибунах. А мы будем стараться радовать игрой, как сегодня.
Вроде бы понимали, что против команды такой мастеровитой нельзя удаляться, но все равно идут ошибки, зацепы, удаления. К сожалению, не смогли выстоять в меньшинстве. Но в принципе все играли самоотверженно. В конце соперник поменял вратаря, мы вывели шайбу из зоны, я поменялся, Найджел выбежал. Ну, а потом, когда Костя Пушкарев два раза лег под шайбу - перед ним шляпу можно снять. Дорогого стоит поступок его", - сказал Худяков.
Ранее итоги матча подвели главные тренеры команды. По мнению Эдуарда Занковца, хоккеисты "Барыса" смогли ухватиться за удачу, а Илья Воробьев из "Металлурга" решающим фактором назвал ужасное начало игры.
Встреча в Астане завершилась со счетом 5:3. В первом периоде "Барыс" забросил четыре шайбы, а хет-трик оформил Найджел Доус.
"Прежде всего хочу поблагодарить от имени команды, тренерского штаба и руководства клуба болельщиков наших, которые сегодня потрясающе нас поддерживали. Надеемся, и в будущем будут поддерживать, еще больше их будет на трибунах. А мы будем стараться радовать игрой, как сегодня.
Вроде бы понимали, что против команды такой мастеровитой нельзя удаляться, но все равно идут ошибки, зацепы, удаления. К сожалению, не смогли выстоять в меньшинстве. Но в принципе все играли самоотверженно. В конце соперник поменял вратаря, мы вывели шайбу из зоны, я поменялся, Найджел выбежал. Ну, а потом, когда Костя Пушкарев два раза лег под шайбу - перед ним шляпу можно снять. Дорогого стоит поступок его", - сказал Худяков.
Ранее итоги матча подвели главные тренеры команды. По мнению Эдуарда Занковца, хоккеисты "Барыса" смогли ухватиться за удачу, а Илья Воробьев из "Металлурга" решающим фактором назвал ужасное начало игры.