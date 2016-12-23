Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с магнитогорским "Металлургом"

Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 17:00 по местному времени.
Сегодня 14:35
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Фото с сайта ХК "Барыс"
Сегодня, 25 декабря, астанинский "Барыс" сыграет с магнитогорским "Металлургом" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 17:00 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются гости. Так, коэффициент на победу "Магнитки" равен 1.95, тогда как на успех "Барыса" - 2.86. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.65.
Добавим, что "Барыс" с 59 очками после 42 игр занимает восьмое место в Восточной конференции. В активе "Магнитки" 90 баллов в 42 матчах и первое место на "Востоке".
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 17:00 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, фаворитом в предстоящем противостоянии являются гости. Так, коэффициент на победу "Магнитки" равен 1.95, тогда как на успех "Барыса" - 2.86. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.65.
Добавим, что "Барыс" с 59 очками после 42 игр занимает восьмое место в Восточной конференции. В активе "Магнитки" 90 баллов в 42 матчах и первое место на "Востоке".