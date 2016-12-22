Эдуард Занковец объяснил поражение "Барыса" в матче с "Трактором" нехваткой времени

Наверх
Пожалуйста, подождите...
Вход
Результаты
Сегодня
Скоро
Сделать ставку >>>
Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
Бавария РБ Лейпциг 3:0
Футбол. Суперубок Италии 2016
Ювентус Милан 1:1 п. 3:4
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Лацио 3:0
Фиорентина Наполи 3:3
Рома Кьево 3:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Серик Дикмен спор Атырау 0:11
Тобол Кайсар 1:1
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Медвешчак Металлург Мг 6:3
Торпедо НН Динамо М 1:2 ОТ
Спартак Локомотив 2:1
Адмирал Югра 4:1
Авангард Динамо Мн 0:1
Барыс Трактор 3:4
Медвешчак Салават Юлаев 3:2 Б
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Торпедо УК 0:8
Южный Урал Сарыарка 3:4
Челмет Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Горняк Бейбарыс 2:3 ОТ
Алматы Темиртау 4:3
Алтай-Торпедо Кулагер 1:4
Горняк Бейбарыс 1:6
Алматы Темиртау 4:1
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Волейбол. Первенство Казахстана по волейболу среди мужских команд высшей лиги 2016/17
Атырау-2 Жайык 3:2
Мангыстау Динамо-Костанай 3:2
Динамо-Казыгурт КазНАУ-Алматы (фарм) 3:0
Павлодар-2 Тараз-2 2:3
ТНК «Казхром-2» Женис-Есиль СК (фарм) 2:3
Алтай-2 Кайсар 3:1
Жетысу-Жастар Тараз-2 0:3
Жайык Мангыстау 1:3
КазНАУ-Алматы (фарм) Павлодар-2 1:3
Актобе ТНК «Казхром-2» 0:3
Женис-Есиль СК (фарм) Атырау-2 3:1
Кайсар Динамо-Казыгурт 1:3
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Астана Жетысу 1:3
Алтай Иртыш-Казхром 1:3
Караганда Алматы 0:3
Иртыш-Казхром Караганда 3:0
Жетысу Алтай 0:3
Алматы Астана 3:0
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2016/17
Динамо Ас Астана 11:8
Динамо Ас Астана 9:7
Теннис. Турнир серии ITF - "Хуахин (Тайланд) - 2016/6"
Евсеев Нам 2:0
Евсеев Альтмайер 0:2
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Зенит СПб Астана 99:72
Баскетбол. Балтийская баскетбольная лига 2016/17
Баронс Кварталс Барсы Атырау 101:94
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Алматинский Легион Казыгурт 80:83
Капшагай Тобол 97:80
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Акжайык Универсал
Акжайык Универсал
Универсал Акжайык
Универсал Акжайык
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Акбербаев Крстатич
Сделать ставку >>>
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 20:00
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Куньлунь Ред Стар Амур 0:1 Б
ХК Сочи Динамо М 4:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Челмет Сарыарка 0:3
Южный Урал Торпедо УК 4:5 Б
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Алтай-Торпедо Кулагер 1:7
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 9:3
Сделать ставку >>>
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
ХК Сочи Динамо М 3:2
Барыс Металлург Мг 17:00
Авангард Трактор 17:00
Нефтехимик СКА 20:00
Барыс Авангард 19:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Зауралье Торпедо УК 19:30
Рубин Сарыарка 20:00
Зауралье Сарыарка 19:30
Рубин Торпедо УК 20:00
Футбол. Чемпионат Англии 2016/17
Халл Сити Манчестер Сити 23:15
Ливерпуль Сток Сити 23:15
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Тобол Окжетпес 20:00
Тобол Атырау 21:00
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2016/17
Акжайык Динамо-Казань-2 14:00
Бокс. Профессиональный бокс 2016
Жанабаев Танампей
Волейбол. 25-й Чемпионат Казахстана по волейболу среди женских команд Национальной лиги 2016/17
Караганда Астана 14:00
Иртыш-Казхром Жетысу 16:00
Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
Жетысу Караганда 16:00
Астана Алтай 18:00
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Иртыш Тигры Астаны 17:00
Тигры Астаны Окжетпес 17:00
Окжетпес Иртыш 17:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2016/17
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) 17:50
Индивидуальный спринт. Свободный стиль. Этап 5. Валь Мюстаир (Швейцария) (женщины) 17:50
Обсуждаемые

Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Эдуард Занковец объяснил поражение "Барыса" в матче с "Трактором" нехваткой времени

Исход игры прокомментировал и тренер челябинцев.

Ссылки по теме:

19 Комментариев
Эдуард Занковец. Фото с официального сайта "Барыса"
Эдуард Занковец. Фото с официального сайта "Барыса"
Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец объяснил поражение своей команды в домашнем матче КХЛ с "Трактором". 

Игра в Астане завершилась со счетом 3:4 в пользу клуба из Челябинска. При этом по ходу матча "Барыс" уступал с разницей в три шайбы. 

"Знаете, один из великих тренеров как-то сказал фразу, и я ее применительно к этому матчу повторю: "Мы не проиграли матч, нам просто не хватило времени", - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса". 

Результат прошедшей игры прокомментировал и главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин. 

"Тяжелый матч. Здорово, что забили в первых двух периодах. Видно, что в концовке немного подустали и в движении, и удаления ненужные пошли. Очень рад, что победили, хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу и за эту игру", - сказал Гатиятулин. 

Отметим, что, несмотря на поражение, "Барыс" остался на восьмом месте в таблице Восточной конференции. 
Просмотров: 3750  Комментариев: 19
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
prymypyl Вчера 22:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1408
Занковец слабак Барысу нужен харизматичный и жесткий тренер.
Ответить -3
 
Адлен Еркенов Вчера 23:21
Статус: Юниор
Рейтинг: 72
prymypyl, согласен с тобой. Занк слабый тренер. Но тренера-иностранца нам КХЛ не даст. Будет трудоустраивать своих. Поэтому будем болтаться на уровне 8 места. И ничего с этим не поделаешь.
Ответить -3
 
Tamasai Вчера 22:48
Статус: МСМК
Рейтинг: 939
Теперь в следующем матче надо брать 3 очка,хоккеисты Металлурга не успеют востановится после игры на западе
Ответить 0
 
Allen Tontin Вчера 23:14
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
А что два периода делали

?следущюю игру боченский пропустит
Ответить 1
 
Олжас Рахим Вчера 23:29
Статус: Юниор
Рейтинг: 74
Не хватило времени?? А ничего сперва 3 шайбы пропускать, чтобы потом заиграть...тут не времени, тут шайб не хватило товарищ Занковец
Ответить 0
 
Бейбут Есмурзин Вчера 23:32
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 244
В Челябинске трактор - Барыс 3-4 в Астане Барыс - Трактор 3 - 4 В Астане Барыс- Адмирал 1-4 Владивостоке Адмирал - Барыс 1-4 интересно.
Ответить 0
 
Lapochka Lapulya Вчера 23:36
Статус: Профи
Рейтинг: 334
Вести, Барыс не остался на 8 позиции, а опустился с 7-ой на 8-мую. Нас обошел сегодня Адмирал
Ответить 0
 
Серик Жаксыбаев Вчера 23:51
Статус: МСМК
Рейтинг: 712
О каком времени можно говорить господин занковец. У вас его было с 4 тура. Всего не хвстаёт, но только не времени. Зачем играть от обороны и в защите, если по пропущенным шайба и игрой в меньшинстве (нейтрализация большинства и пропущенные шайбы) мы лидеры в КХЛ. Может тогда лучше играть на атаку без оглядки на защиту. Пропустли 3 значит надо забивать 4.
Посмотрим итоги сезона. И потом уже
Ответить 1
 
Серик Жаксыбаев Вчера 23:54
Статус: МСМК
Рейтинг: 712
Серик Жаксыбаев, ВСЕГО не хватает
Ответить -2
 
Heatley Вчера 23:54
Статус: Профи
Рейтинг: 427
Постоянно у него оправдания и отмазки -ни разу не слышал чтобы наш тренер сказал -ответственность за поражения беру на себя -постоянно кто то у него виноватый -то травмы -то удаления то еще кто нибудь-только не он и не тренерский штаб !!! Ребята бились сегодня это здорово при 0-3 не остановились !!! Но надо иногда и правдивые интервью давать !!! тренер Адмирала на прошлой конфе сказал БЕРУ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за поражение и Назаров так делал и другие тренеры !!! Наш только оправдывается !!! Мнение мое никому не навязываю !!! Парням нашим все равно респект !!!
Ответить 1
 
Любаша ... Сегодня 00:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 117
Трактористы на западе слили игру и приехали отдохнувшие. А наши только вчера в шесть утра прилетели с ДВ
Ответить 0
 
Сахи Шегебаев Сегодня 00:47
Статус: Дублёр
Рейтинг: 185
Жаттықтырушы емес, қойшысың!
Ответить 0
 
Marat * Сегодня 02:15
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 661
Конечно не хватит время в конце, если первые два периода в балду гоняли. Как настроили команду, так она и вышла. Боча разгорячился в конце, его понять можно капитан ведь. Один и общается с судьями, хотя на тренерском мостике стоят 3 тренера, спокойные, милые люди, которые не любят спорить) и это хреново. Мотивации ни какой, поддержки игрокам тоже нет, с судьями не конфликтуют, а те и рады полосатики, творят что хотят. В раздевалке это одно, но и на тренерском мостике во время игры, работа должна кипеть. Игр остаётся всё меньше, надо бы всем подтянуться и постараться. Уделайте Мозяку и К, пожалуйста )))
Ответить 1
 
Адлен Еркенов Сегодня 07:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 72
Marat *,ты прав, Бочу понять можно когда две подряд явные подножки в конце игры были, а полосатики проигнорировали. Весь ледовый дворец свистел, а тренерский штаб молча наблюдал. Короче, из крайности в крайность бросает Барыс: Назар был гипер активный, а Занк гипер пассивный.
Ответить 1
 
Viprin Viprin Сегодня 07:01
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1039
Хотелось бы чтобы Барыс выигрывал в каждом матче.
Ответить 0
 
Fater Сегодня 09:44
Статус: МСМК
Рейтинг: 997
Минск красиво играет. Вудкрофт тренер ихний классно игроков настраивает на битву,на жесткую игру, с Сибирью дрались и выносили лидеров Сибири Шумакова и Шалунова и победили 3-1....вчера победили Авангард, вынесли Соботку(сотряс у него) и вынесли Бута. играют жестко и побеждают, вот он что сказал на прессухе когда спросили что Динамо играет грубо ..."Да, мы выходим и стараемся сыграть мощно и жёстко, но у нас недостаточно сильных игроков, чтобы обыграть такую команду, как „Авангард“, на голом мастерстве», " вот тренер молодец, настраивает команду на игру как надо... у нас тоже команда не мастеровитая и надо играть жестко, Авангард купил Меньшикова и Григорьева, а мы нет, говорю надо купить по дешёвке жесткого бойца с АХЛ и будет нормалёк,раз на хорошего напа и защитника денег нет, и защищать будет игроков и зрители любят бой...может поискать у себя второго Дамира, интересно такие есть в Номаде или Торпедо УК....
Ответить 1
 
Allen Tontin Сегодня 16:51
Статус: Фанат
Рейтинг: 35
С трактором поулена нужно было ставить,карлсон устал
Ответить 1
 
Talgat Taev Сегодня 17:05
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Где все те которые в проигрышах винят Старченко и Рымарева.
Вчера без них первое звено из льда не выходило.
У остальные слабые уровнем не не все
Ответить -1
 
Закрыть
Закрыть