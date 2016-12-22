Эдуард Занковец объяснил поражение "Барыса" в матче с "Трактором" нехваткой времени

Исход игры прокомментировал и тренер челябинцев.
Вчера 22:35
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Эдуард Занковец. Фото с официального сайта "Барыса"
Главный тренер "Барыса" Эдуард Занковец объяснил поражение своей команды в домашнем матче КХЛ с "Трактором".
Игра в Астане завершилась со счетом 3:4 в пользу клуба из Челябинска. При этом по ходу матча "Барыс" уступал с разницей в три шайбы.
"Знаете, один из великих тренеров как-то сказал фразу, и я ее применительно к этому матчу повторю: "Мы не проиграли матч, нам просто не хватило времени", - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса".
Результат прошедшей игры прокомментировал и главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин.
"Тяжелый матч. Здорово, что забили в первых двух периодах. Видно, что в концовке немного подустали и в движении, и удаления ненужные пошли. Очень рад, что победили, хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу и за эту игру", - сказал Гатиятулин.
Отметим, что, несмотря на поражение, "Барыс" остался на восьмом месте в таблице Восточной конференции.
Игра в Астане завершилась со счетом 3:4 в пользу клуба из Челябинска. При этом по ходу матча "Барыс" уступал с разницей в три шайбы.
"Знаете, один из великих тренеров как-то сказал фразу, и я ее применительно к этому матчу повторю: "Мы не проиграли матч, нам просто не хватило времени", - цитирует Занковца официальный сайт "Барыса".
Результат прошедшей игры прокомментировал и главный тренер "Трактора" Анвар Гатиятулин.
"Тяжелый матч. Здорово, что забили в первых двух периодах. Видно, что в концовке немного подустали и в движении, и удаления ненужные пошли. Очень рад, что победили, хотел бы поблагодарить команду за самоотдачу и за эту игру", - сказал Гатиятулин.
Отметим, что, несмотря на поражение, "Барыс" остался на восьмом месте в таблице Восточной конференции.