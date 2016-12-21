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Алтай Алматы 18:00
Алматы Иртыш-Казхром 14:00
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Кто станет обязательным претендентом на титул WBC Геннадия Головкина?

Тяжеловато играть сначала на Западе, а потом на другом конце материка - Дастин Бойд

Форвард подвел итоги гостевой серии "Барыса".

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2 Комментария
Дастин Бойд. Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Дастин Бойд. Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©

Нападающий "Барыса" Дастин Бойд, недавно забросивший сотую шайбу в КХЛ в форме казахстанской команды, в интервью пресс-службе на сайте клуба прокомментировал последние матчи астанчан, а также высказался о предстоящей серии игр.

- "Барыс" привез с Дальнего Востока деликатес в виде шести очков, не каждой команде удается добиться такого результата, за счет чего получилось переиграть этих соперников?

- У нас такая длинная серия на выезде была, много попутешествовали за этот месяц, набили руку (смеется). Если не изменяет память, нам не удавалось еще так удачно сыграть в Хабаровске и во Владивостоке, еще и полностью все очки взять. Мы очень дисциплинировано действовали, строго выполняли задание на игру, нам эти победы были очень нужны и важны. К тому же третью часть нашей выездной серии мы начали после небольшого перерыва, восстановились, изучили соперника, поработали над своими определенными моментами.

- А если в целом итог всей серии выездной подвести, можно записать ее в актив "Барысу"?

- Начали мы ее практически сразу же, как отыграли домашнюю. Проиграли первые три матча западным командам, что плохо. Мы действовали не так хорошо, как хотелось бы. Затем с нашими конкурентами из восточной конференции сыграли лучше, взяли очки, но в Пекине проиграли - там была не самая лучшая наша игра. После этого ушли на небольшую паузу, немного восстановились, так как потратили много сил. Тяжеловато играть сначала на Западе, а потом на другом конце материка, и смотреться при этом на пике своих возможностей. Поэтому восстановились после шести матчей и приехали на Дальний Восток более подготовленными, взяли шесть очков, и вот, наконец, мы дома.

- Ты ведь уже многое повидал, как в КХЛ, так и до перехода в эту лигу, бывало ли у тебя в карьере так, чтобы почти целый месяц ты катался с командой только на выезде?

- Нет, ни в КХЛ, ни в других лигах я такого не припомню, это пока рекордно-длинная серия игр на выезде. Обычно их два-три, ну максимум пять. К счастью, мы дома и можем сыграть для своих болельщиков.

- Наконец получилось забить свои первые шайбы в этом сезоне, насколько они важны для тебя в психологическом плане? Выдохнул?

- В психологическом плане это очень хорошо, старался выжать из своей клюшки все, что мог и, наконец, получилось. Знаете, я счастлив, когда команда побеждает, и вдвойне счастлив, если голы, в которых поучаствовал, помогли команде победить. Надеюсь, теперь их будет больше.

- Перед тем как ты забил гол, произошла неприятная игровая ситуация с Иваном Кучиным, вся скамейка "Барыса" возмущалась, арбитры оставили без внимания этот эпизод. Такие моменты дают дополнительную мотивацию, чтобы забить гол и поквитаться за товарища по команде?

- На льду в тот момент меня не было, но видел, что ему вроде попали в голову, текла кровь, парни возмущались. Такие моменты злят команду по-спортивному, и единственно верное решение в такой ситуации ответить не грубостью, а шайбой в ворота соперника.

- Достиг отметки в 100 заброшенных шайб, кому посвящаешь сотый гол?

- Конечно же, своим детям, жене, близким людям, как и любой другой гол, это моя самая главная поддержка и опора с самого начала моей карьеры.

- Впереди предновогодняя домашняя серия игр и вновь с восточными командами, как сохранить этот победный дух с выезда и продолжить набирать очки дальше?

- Мы вернулись накануне в шесть утра, а после обеда уже работали в тренажерном зале, чтобы тело было в тонусе, готовимся, соперники серьезные. Мне кажется, нужно просто продолжить играть также дисциплинировано, поменьше удаляться, но вынуждать это делать соперника. Ну, и мы очень соскучились по нашим болельщикам, по атмосфере во время домашних игр, поэтому если в каких-то моментах нам будет тяжело, надеемся на активную и шумную поддержку трибун. Мы не играли дома почти месяц, мы соскучились.

Напомним, сегодня, 23 декабря, "Барыс" примет челябинский "Трактор". Начало встречи в 19:30. 

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Комментарии

 
 
Fater Сегодня 13:05
Статус: МСМК
Рейтинг: 996
Авангард переманил Меньшикова с Сибири, Магнитка купила Томи Сантолу, а наш генменеджер Гусейнов и президент клуба Корешков старший решили по ходу не усиливать состав, они думают и надеются что и так сойдёт, но это ошибка,усиление нужно, если и попадём в ПО то там будет битва и лавка хороших игроков нужна всяко разно....
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Артур Карапетян Сегодня 13:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3062
Удачи тебе, Дастин, и всей команде в домашней серии! И главное, всем без травм!!!
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