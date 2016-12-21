Букмекеры оценили шансы "Барыса" на победу в матче КХЛ с "Трактором"

Встреча пройдет в Астане и начнется в 19:30.
Сегодня, 23 декабря, астанинский "Барыс" сыграет на домашней арене с челябинским "Трактором" в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча команд пройдет в Астане и начнется в 19:30 по местному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал KazSport.
По мнению букмекерской конторы Tennisi.kz, явного фаворита в предстоящем противостоянии нет. Так, коэффициент на победу "Барыса" равен 2.29, тогда как на успех "Трактора" - 2.54. На то, что основное время игры завершится вничью, коэффициент составляет 4.05.
Добавим, "Трактор" с 72 очками (42 матча) занимает четвертое место в Восточной конференции. "Барыс" идет седьмым, набрав 59 очков в 41-й встрече.