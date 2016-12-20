Защитник "Сибири" отправил одного соперника в нокдаун, а второго борцовским приемом бросил на лед

Виталий Меньшиков поучаствовал в двух драка в матче с минским "Динамо".

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Защитник новосибирской "Сибири" Виталий Меньшиков поучаствовал сразу в двух драках во время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо".



Первый инцидент произошел в начале игры, когда Меньшиков вступился за партнера нападающего Сергея Шумакова, который после опасной подножки Александра Матерухина избежал травмы. Судьи не заметили нарушения, последовала драка, в ходе которой защитник "Сибири" отправил обидчика в нокдаун.







Ближе к середине первого периода Меньшиков бросился на форварда гостей Роба Клинкхаммера, опасно атаковавшего другого лидера "Сибири" Максима Шалунова. Завязалась драка, канадец вошел с Меньшиковым в клинч, и тот бросил соперника на лед борцовским приемом.







"Не стал бы говорить, что решение вступиться за партнеров было спонтанным. Скорее его можно характеризовать, как наработанные рефлексы. Это своеобразная схема реагирования на то, когда против кого-то из твоих партнеров, тем более лидеров, играют исключительно и целенаправленно грубо", - признался в беседе "СЭ" после игры Меньшиков.



Сама встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Динамо". "Сибирь" занимает 11-е место в Восточной конференции, белорусский клуб идет пятым на "Западе".