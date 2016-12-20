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Защитник "Сибири" отправил одного соперника в нокдаун, а второго борцовским приемом бросил на лед

Виталий Меньшиков поучаствовал в двух драка в матче с минским "Динамо".

17 Комментариев
Кадр с видео на YouTube
Кадр с видео на YouTube
Защитник новосибирской "Сибири" Виталий Меньшиков поучаствовал сразу в двух драках во время домашнего матча регулярного чемпионата КХЛ с минским "Динамо".

Первый инцидент произошел в начале игры, когда Меньшиков вступился за партнера нападающего Сергея Шумакова, который после опасной подножки Александра Матерухина избежал травмы. Судьи не заметили нарушения, последовала драка, в ходе которой защитник "Сибири" отправил обидчика в нокдаун.



Ближе к середине первого периода Меньшиков бросился на форварда гостей Роба Клинкхаммера, опасно атаковавшего другого лидера "Сибири" Максима Шалунова. Завязалась драка, канадец вошел с Меньшиковым в клинч, и тот бросил соперника на лед борцовским приемом.



"Не стал бы говорить, что решение вступиться за партнеров было спонтанным. Скорее его можно характеризовать, как наработанные рефлексы. Это своеобразная схема реагирования на то, когда против кого-то из твоих партнеров, тем более лидеров, играют исключительно и целенаправленно грубо", - признался в беседе "СЭ" после игры Меньшиков.

Сама встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Динамо". "Сибирь" занимает 11-е место в Восточной конференции, белорусский клуб идет пятым на "Западе".
Просмотров: 4420  Комментариев: 17
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Комментарии

 
 
Жан А. Сегодня 10:58
Статус: МСМК
Рейтинг: 907
"Золотые слова!"
Если Рысбаев как МакГрегор, то Меньшиков как Нурмагомедов.
Ответить 0
 
Жан А. Сегодня 10:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 907
На коньках провести борцовский прием... это заслуживает уважение...
Ответить 4
 
Аслан Угонщик Девушек За 60 С.. Сегодня 11:05
Статус: Профи
Рейтинг: 318
против Рыспаева он был маленьким беззащитным ребенком.
Ответить 2
 
Timur Sultanov Сегодня 11:05
Статус: Юниор
Рейтинг: 91
Когда у Дамира закончится срок?
Ответить 0
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 11:27
Статус: Профи
Рейтинг: 320
Timur Sultanov ,бессрочный
Ответить 0
 
K0rd Сегодня 11:16
Статус: Профи
Рейтинг: 301
Если меньшиков, то герой. Если Рысбаев, то дисквал
Ответить 6
 
Шымкентский пацанчик Сегодня 11:27
Статус: МСМК
Рейтинг: 826
K0rd, что ты сравниваешь обычные драки на льду и грязь Рыспаева... этот меньшиков дерется не каждый матч и не подъезжает сзади и не бьет исподтишка
Ответить -8
 
К700 ВСR BCa Сегодня 14:31
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 209
Шымкентский пацанчик, Дамир, в любой позе, и спереди и с сзади и сбоку и сверху и из исподтишка может сделать кто беспредельничает в отношение его братьев.
Ответить 0
 
Виталий Виталий Сегодня 15:18
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 239
K0rd,так Рыспаев вообще кроме драки на льду, больше ничего не умеет. Нулевой хоккеист, пусть идет в АлашПрайд, он спорт не тот выбрал в детстве )
Ответить -2
 
Fater Сегодня 11:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 994
Меньшиков провёл грязный приём против Клинхамера, боец на льду не должен хвататься за ноги он должен биться... правильно сказал Клинхамер что Меньшиков провёл грязный приём. Вчера Власов и Батрак кипяточком пописывали во время эфира, всё хвалили Меньшикова,И Артюхина и ждали когда они и дальше будут избивать белорусов, но как сказал ГТ Минска Вудкрофт "«Спасибо Скабелке, что пробудил в нас командный дух. „Сибирь“ выбрала тактику устрашения, но нельзя добиться победы, когда ты действуешь только так. Когда ты дерёшься с одним из нас — ты дерёшься со всеми нами. Мне понравилось, как наши парни боролись за инициативу. Все вложили своё зерно в эту победу.....Характер белорусских хоккеистов и мощь наших легионеров позволяет минскому „Динамо“ давать отпор такой агрессивной игре в любом матче», — передаёт слова Вудкрофта ".... судья Одиньш тащил Сибирь мама не горюй, ни одного удаления не дал Минску хотя там был грязный приём Бойчака и минимум два плюс два, но не чего пришлось капатану Минска наказывать Бойчака.
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Рустам Сегодня 11:35
Статус: Профи
Рейтинг: 451
где нокдаун?
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Кенжебай Сегодня 11:44
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 569
Он играть умеет и драться а не как Рыспаев,который всю команду ставит под откос!
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Сергей Варчук Сегодня 12:00
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 592
Ни фига себе! Как головой об лёд игрока и добивать почти лежачего то молодец! А как наш Дамир пол команды китаёзов испугал так сразу дисква! Непорядок!
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мади кайыржан Сегодня 12:32
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 251
Пора Рыспаева домой вернуть!
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Ержан79 Сегодня 13:51
Статус: Профи
Рейтинг: 477
Ну ни чо так уделал обоих))
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Артур Карапетян Сегодня 21:24
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3060
Не знаю, двоякое чувство: Меньшиков в КХЛ и для россиян - герой, а Дамир - для них антигерой! Двойные стандарты.между прочим, наш никого не травмировал, тоже защищал своего товорища, а Меньщиков травмировал голову соперника и отправил в госпиталь.
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Allen Tontin Сегодня 21:27
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Сдает сибирь,салака не хватает тащил команду
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