Мы уступили "Барысу" в жажде борьбы - тренер "Адмирала"

Александр Андриевский прокомментировал матч во Владивостоке.
Вчера 20:18
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Александр Андриевский. Фото с сайта rsport.ru
Главный тренер ХК "Адмирал" Александр Андриевский, комментируя поражение от "Барыса" на пресс-конференции, назвал компонент, в котором его команда уступила астанчанам.
"Мы сыграли один из самых худших матчей в сезоне, хотел бы извиниться перед нашими болельщиками. Мы сегодня сыграли плохо, считаю, что "Барыс" сегодня победил заслуженно. Самое главное, мы уступали в жажде борьбы, "Барыс" выглядел сильнее в этом компоненте. Еще раз хочется извиниться перед болельщиками за такую игру, а "Барыс" с победой", - цитирует Андриевского пресс-служба "Барыса".
Напомним, "Барыс" победил "Адмирала" со счетом 4:1 и поднялся на седьмое место Восточной конференции.